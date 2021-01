Lidé na Vsetínsku demonstrují. Došla jim trpělivost s vyšetřováním Bečvy

Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku se v neděli sešly desítky až stovky lidí, aby demonstrovaly za řeku Bečvu a spravedlivé vyšetřování. Nelíbí se jim, že ani po čtyřech měsících od úniku kyanidu do řeky stále není známý viník.

V neděli se uskutečnil ve Valašském Meziříčí už třetí tzv. pochod za Bečvu, kterým lidé upozorňují na podezřelé okolnosti vyšetřování podzimní ekologické havárie. Před čtyřmi dny to byly čtyři měsíce, co do řeky unikl jedovatý kyanid a usmrtil desítky tun ryb.

Doposud ale stále není známý ani viník, ani příčiny havárie. Vláda přitom podle protestujících slíbila, že se případ rychle vyšetří.

Na náměstí se sešlo podle reportéra TV Nova zhruba 150 lidí, kteří si s sebou přinesli transparenty hlásající "Bečva volá o pomoc!" či "Chceme živé ryby".

"Akci monitorovala policie, většinou ale lidé dodržovali rozestupy a většina na sobě měla roušky, včetně organizátorů," okomentoval reportér dění na místě.

Z náměstí se pak demonstranti vydali směrem k soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Cestou kreslili na chodníky ryby, čímž poukázali na vážné následky úniku látky do řeky.

Připomeňte si událost ze září minulého roku na řece Bečvě v reportáži TV Nova: