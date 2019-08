Falašná seznamka obrala lidi o desetitisíce! Dostanou miliony odškodné

Přibližně 37 tisíc lidí v Nizozemsku chtělo najít svou pravou lásku. Místo toho však naletěli falešné seznamce provozované společností The Right Link. Ta za přístup na stránku požadovala po lidech peníze a celkově je připravila o desetitisíce korun. A z lidí, se kterými se zákazníci seznámili, se vyklubali zaměstnanci společnosti. The Right Link teď bude muset podvedeným vyplatit více než 233 milionů korun.