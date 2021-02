Lidé nedodržují povinnou karanténu. Až třetina ji porušila, zjistili hygienici

S povinnou karanténou si značná část Čechů hlavu neláme. Hygienici v rámci lednových kontrol zjistili, že až třetina z nich ji porušila. Většinou za to dostali pouze pokutu, někteří ale čelí podezření ze spáchání trestného činu.

Krajské hygienické stanice doposud nařídily více než 1,2 milionu karantén. Jenom za letošní leden muselo do domácí izolace téměř čtvrt milionu lidí, z nichž 518 zkontrolovali hygienici, zda nařízení dodržují. Pochybila až třetina z nich.

Nejčastěji se tento přestupek řeší pokutou ve výši od 1000 do 10 000 korun. "V několika případech však byla věc předána orgánům činným v trestním řízení, neboť bylo zjištěno podezření na spáchání trestného činu," informovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

V reakci na rostoucí počet porušení karantény apeluje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) spolu s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou na lidi, aby dodržovali opatření.

"Pokud vám byla nařízena domácí karanténa kvůli kontaktu s pozitivní osobou, je nutné zůstat doma. Nejedná se o žádný trest, ale důležité opatření v prevenci dalšího šíření nákazy novým koronavirem," zdůrazňuje Blatný.

"Zůstaňte doma a maximálně omezte jakékoliv kontakty s dalšími osobami, a to včetně členů vlastní domácnosti. Je to nejjednodušší a zároveň efektivní řešení. Velmi důležité je také hlásit všechny kontakty. Tím chráníte sebe, své nejbližší, a ovlivňujete vývoj jak epidemiologické situace, tak související opatření, která zasahují do života nás všech," doplňuje ho Rážová.

