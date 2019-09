Lidé nemají o hypotéky zájem! Ceny nemovitostí jsou stále na vzestupu

Zájem o hypotéky v Česku klesá, a to i přes to, že výrazně zlevnily. Můžou za to jednak vysoké ceny bytů a pak také změny zavedené Českou národní bankou. Tedy hlavně potřeba finanční rezervy, bez které hypotéku nelze dostat. Centrální banka ale prý nechce od tvrdých pravidel ustoupit a pochvaluje si, že banky přestaly dávat hypotéky i těm, kteří na splácení nemají.