Jíst, či nejíst ve vlaku. Lidem vadí, že svačící cestující sundávají respirátor

Ve vlacích Českých drah platí od loňského 18. prosince nařízení, že není možné jíst jídlo v jídelním voze, ale jsou k tomu určené vagony první a druhé třídy, kde si samozřejmě cestující mohou sníst i jídlo, které si přinesli z domova. Při tom ale pochopitelně nemají na obličeji respirátor a to i přesto, že od jiných lidí je dělí mnohdy třeba jen desítky centrimetrů.



Na problém upozornil Jindřich Fiala. "Nepřímo nařízení vlády umožňuje cestujícím odkládat respirátory ve vlacích, byť sedí v bezprostřední blízkosti. Vše bez ohledu na možnost nakažení dalších cestujících i vlakového personálu. Z mé zkušenosti se tak děje naprosto běžně," popsal pro TN.cz.



Před měsícem si podle Fialy lidé ve zcela zaplněném vlaku běžně jídlo objednávali a sundávali ochranu dýchacích cest. S postupem času a přitvrzování opatření ale takových cestujících ubývalo.

Anketa Co říkáte na omezení konzumace jídla ve vlacích? Ve vlacích by se nyní nemělo jíst vůbec 40 2 hlasy Mělo by se jíst jen v jídelních vozech 0 0 hlasů Současná pravidla jsou nejvhodnější 0 0 hlasů Mělo by být možné jíst všude ve vlacích 60 3 hlasy Hlasovalo 5 lidí.

"Je to nelogické a nesmyslné, aby se jídlo nesmělo jíst v jídelních vozech a muselo se jíst mezi ostatními cestujícími. Přijde mi to zvláštní, ale možná je to jen úřední šiml," vyložil Fiala. Poukázal také na to, že někteří cestující, nehledě na to, jestli se zrovna občerstvují, nebo ne, mívají roušky a respirátory spuštěné pod nos.

Najdou se ale i cestující, kterým naopak současný stav vyhovuje a rozhodně by konzumaci jídla ve vlaku neomezovali. "Já jsem přes hodinu na cestě, dvanáct hodin v práci a pak zase hodinu na cestě, kdy a kde se mám nasnídat, než ve vlaku," kroutí hlavou pan Vít.

Připouští ale, že vzhledem k pandemii mu občas není příjemné respirátor odkládat, aby se najedl. "Někdy je to blbý, když proti vám sedí někdo starší, kdo pak blbě kouká. Ale ještě se mi nestalo, aby někdo protestoval proti tomu, že se najím," dodává.



"Naše nařízení kopírovalo vládní nařízení, kdy vláda omezila provoz restaurací. Tak jsme museli postupovat i my," řekla pro TN.cz mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Redakce TN.cz zaslala žádost o vyjádření i ministerstvu zdravotnictví, to na dotaz nereagovalo.