Lidé nevěří, že jsou dvojčata. Sourozenci mají jinou barvu pleti

Fotografka z Kanady Judith Nwokochová se snažila založit rodinu osm let. K vysněnému těhotenství jí pomohlo až umělé oplodnění. Šťastní rodiče byli v šoku, když své děti poprvé uviděli - sourozenci měli jinou barvu pleti. I když jsou oba rodiče černoši, holčička se narodila jako albínka.

"Myslela jsem, že jedno dítě vyměnili," popsala Nwokochová webu Daily Mail. "Říkala jsem si, co to dělají, proč mi dávají do náruče cizí dítě," dodala. "Nikdy mě nenapadlo, že se mi narodí albínka. V rodině žádné nemáme," řekla.

Kamsi a Kachi se narodili v roce 2016. Od té doby si rodiče už na dotazy a pohledy udivených lidí zvykli. "Vy jste její rodiče?" ptají se. "Vidím šok v jejich tváři, když odpovím, že jsem její máma. Nikdy jsem ale neměla negativní reakci. Lidé mi říkají, že je nádherná," dodala.

Nwokochová je hlavně šťastná, že jsou obě děti zdravé. Lékaři měli totiž obavy, že se holčička narodí s Downovým syndromem. "Byla malinká, lékaři mi říkali, že to možná nezvládne," popsala Nwokochaová, podle které Kamsi a Kachi vypadají úplně stejně. "Až na barvu pleti," uzavřela.