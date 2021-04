Lidé nezjistí vytíženost očkovacích míst, ministerstvo má potíže s webem

Na potíže centrálního rezervačního systému redakci TN.cz upozornila čtenářka, podle které problém přetrvává již několik dní. K dispozici není přehledový report, kde se lidé mohou dozvědět, kolik lidí čeká na možnost si zarezervovat termín očkování v konkrétním očkovacím místě.

Webová stránka (ZDE) je po rozkliknutí prázdná a hlásí pouze: "Omlouváme se za momentální nedostupnost reportu, pracujeme na jeho aktualizaci." Mluvčí ministerstva Jana Schillerová nedostupnost údajů zdůvodnila tím, že má web technické potíže. "Řešíme to," dodala. Kdy bude přehled vytížení očkovacích míst opět k dispozici, zatím není jasné.

Registrace do rezervačního systému ale probíhají bez problémů. S těmi ministerstvo zápasilo na začátku roku, když byl systém spuštěn. Přetížený web měl výpadky a spuštění rezervací doprovázela i řada technických potíží.

Od minulého týdne se mohou do systému registrovat lidé starší 60 let. Na některých očkovacích místech ale není možné provádět rezervace termínu očkování z důvodu nedostatku vakcín. Od května by se dokonce několik míst v Praze mělo zavřít. Jedná se o menší centra, která jsou například v blízkosti větších.

