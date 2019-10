Lidé po výbuchu v Lenoře stále nesmí domů, na pomoc přišli dobrovolníci

Stovka dobrovolníků v sobotu přišla pomoci s úklidem po výbuchu domu v Lenoře v jižních Čechách. Při čtvrteční explozi, která bytovku zdemolovala, pravděpodobný žhář zemřel a devět lidí se zranilo. 19 nájemníků z vedlejších vchodů se ovšem zpátky stále nemůže vrátit. Snad v neděli už by mohli spát doma.

Pan Strapek si prohlížel apokalypsu, kterou v bytě způsobil čtvrteční výbuch ve vedlejším domě. O pocitech, které měl, když spoušť poprvé zahlédl, jen těžko mluvil. "Člověk měl v sobě úplně všelijaké myšlenky," popsal.

Stejně jako dalších sedmnáct lidí našel azyl u příbuzných. Jeho byt byl i v sobotu neobyvatelný. S úklidem v Lenoře v sobotu pomáhala asi stovka dobrovolníků. Sešli se tu nejen místní, ale přišli i lidé z okolí.

"Viděl jsem to v televizi a na internetu, takže jsem přišel pomoci," uvedl jeden z dobrovolníků Jan Kubásek.

Sraz byl v devět a udělalo se to nejnutnější. "Nosili jsme okna, střepy, vyklízeli jsme byty," sdělil velitel jednotky dobrovolných hasičů z Vlachova Březí Martin Kočovský.

Práci dobrovolníků dopoledne komplikoval silný déšť. Uvnitř zasažené budovy se řemeslníci snažili co nejrychleji odstranit škody na topení, vodě nebo elektroinstalaci. Kdy se všichni obyvatelé domu opět vrátí do svých bytů, zatím není úplně jasné. V nejlepším případě by někteří mohli ve svých postelích spát už v neděli.

"Záleží na tom, jak budou schopni udělat okna, tam se musí vyměnit okna. Týden je minimální doba, než vytvoří tolik oken," vysvětlil starosta Lenory Antonín Chrapan.

Dům, který zdemolovala exploze, půjde podle statika k zemi. Ty vedlejší nejsou narušené. Za výbuchem podle policie stojí úmysl. Někdo v budově umístil propanbutanové lahve. Byl to zřejmě muž, který zemřel. Dalších devět lidí se zranilo, z toho dva vážně.

Na úřadě se už také začínají shromažďovat věci pro potřebné. V tuto chvíli by ale podle starosty nejvíce pomohly peníze. Sbírají se už i na transparentním účtu.