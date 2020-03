Lidé pomáhají podnikům, jak se dá. Kupují vouchery, předplácí služby

V této obtížné době by podnikatelům, kteří přišli o pravidelné výdělky, mohla pomoci i obyčejná lidská sounáležitost. Potřebují peníze na placení nájmů a případných půjček. Lidé by mohli kupovat vouchery, neměli by zapomínat na malé obchody a v zoologických zahradách mohou třeba adoptovat zvíře.

Tržba prudce klesá především restauracím, lidé si teď často vaří doma. Podnikatelům by ale pomohlo, aby si pro obědy jezdili dál. "Kdyby nás takhle podpořili, tak to bude skvělé. Není to teď jednoduchá situace," přiznal Pavel Ženíšek, majitel bistra v Karlových Varech.

V supermarketech sice lidé najdou širší sortiment, ale podle starostů by neměli zapomínat i na menší krámky. "My apelujeme na naše občany, aby nakupovali v této chvíli u podnikatelů, kteří mají otevřeno. Aby nejezdili do řetězců," sdělil místostarosta Litoměřic Karel Krejza (ODS).

I uzavřená fitness centra bojují o přežití. Přísun peněz by mohla zajistit prodloužená členství. "My se třeba snažíme klientům poskytnout takovou tu péči i na dálku," uvedla provozní fitness centra v Karlových Varech Nikola Čamangová. Trenéři nabízejí třeba online cvičení.

Lidé v anketě navrhli, aby podnikatelé vydávali vouchery na své služby. "Třeba do kadeřnictví by to bylo fajn," myslí si.

A pomoci mohou lidé i zoologickým zahradám. "Mohli by si adoptovat nějaké zvíře. Těmi korunkami by přispěli na chod zoologické zahrady," navrhla mluvčí Zoo v Děčíně Alena Houšková.

Vstřícnost od lidí, kteří si zakoupili lístky na koncerty, by potřebovali jejich pořadatelé. Pódia jsou nyní osiřelá, ale všichni věří tomu, že hrát se začne co možná nejdřív

"Určitě by nám pomohlo, i vlastně kapelám, s kterými pořádáme ty koncerty, kdyby lidi hned nechtěli peníze zpátky," prohlásil pořadatel koncertů Vladimír Suchan. Některé zakoupené vstupenky platí dál a koncerty se přesouvají na podzim.