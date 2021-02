Lidé poslali rodině mrtvé policistky desetitisíce, na druhou se ještě vybírá

Eva Waclawiecová působila jako policistka na Nymbursku, v říjnu podlehla rakovině. Její manžel Honza a syn Míša tak zůstali na všechno sami. Sbírku pro ně zorganizovala Unie bezpečnostních složek a skončila před pár dny.

"Nakonec se vybralo přibližně 40 tisíc korun. Převod peněz je realizován dnes," uvedl v pátek na dotaz TN.cz předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler.

I když je obvykle běžné, že se vybrané peníze předávají osobně, v tomto případě "rituál" kvůli pokračující epidemii covidu-19 bohužel odpadl.

"Je to trochu materialistické pojetí bez vložených emocí kvůli absenci osobního předání, ale věřím, že tato pomoc alespoň nepatrně pomůže pozůstalým. Tímto gestem jim rodinnou situaci nevyřešíme, ale je to krok ukazující, že pořád dokážeme být jedna velká modrá rodina, která svým členům pomůže," myslí si Drexler.

Ještě týden poběží také sbírka na 34letou policistku Kateřinu Galářovou, matku dvou malých dětí - v kojeneckém a batolecím věku. Strážkyně zákona z Brna podlehla zákeřné nemoci před Vánocemi. Její manžel musel odejít z práce, aby se o mrňouse postaral.

"Sbírka běží do konce února, v tuhle chvíli je tam asi 460 tisíc. Je to určené k tomu, aby (pozůstalí) dokázali nějak fungovat bez mámy, je to pro potřeby dětí a rodiny," popsal Jiří Ignác Laňka z Křesťanské policejní asociace, která sbírku pro rodinu Galářových zaštiťuje.

Laňka doufá, že se s manželem Kateřiny Galářové potká, až se budou vybrané peníze předávat. "Po ukončení sbírky se vytvoří darovací smlouva. Doufám, že předání proběhne co nejdřív, aby to měli k dispozici," zmínil Laňka.