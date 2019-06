Lidé pracují v unikátní výrobní hale. Má fasádu a střechu z rostlin

Beton a plech nebyly pro majitele firmy řešením. Novou svářecí halu chtěli zelenou a podařilo se - plocha zeleně je tam dokonce větší, než je zastavěná plocha. Rostliny totiž nejsou jen na střechách, ale i na fasádě.

"Ta stavba vlastně ochlazuje jednak své okolí, ale ochlazuje i ten interiér, to znamená, že poskytuje lidem, kteří v ní pracují daleko lepší pracovní prostředí, než v těch normálních plechových nebo betonových stavbách," řekl Libor Musil, předseda představenstva.

"Když přejdu z jedné haly do druhé, tak je to rozdíl, když to řeknu, tak 5-10 stupňů," řekl svářeč Petr Nováček. Podle majitele firma nejvíc ušetří na topení a klimatizaci. "Máme zde jenom 25 kW chlazení pro celou halu, což je ve srovnání jako dva rodinné domky," dodal stavbyvedoucí Jakub Konečný.

Halu ochlazuje hlavně zelená střecha. Je vysázená z rostlin, které jsou nenáročné na vodu, a tak se nemusí zavlažovat. Důležité jsou i unikátní zelené fasády. Systém zelené fasády je z košů, které jsou vyplněny substrátem, drží to celé dohromady kokosová rohož. Fasáda se pak zavlažuje odpadní vodou z haly, kterou čistí kořenová čistička.

Na zelené fasádě je spoustu různých rostlin. Od travin přes květiny, až třeba po jahody. Stavba trvala 4 měsíce a stála 60 milionů korun. "Je to o něco dražší, než obyčejná stavba. Většinou se každý investor bojí, každý chce vydělávat peníze," řekl stavbyvedoucí Jakub Konečný.

Podle majitele je ale klíčové rozhodnutí, co firma se ziskem z haly udělá. Chce ho věnovat na zdraví lidí a na ochranu přírody.