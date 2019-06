Lidé přijdou o jedinou nemocnici! Město na ni už nemá peníze

Lužická nemocnice a poliklinika, která se nachází v Rumburku v Ústeckém kraji, nejspíš skončí. Péči však zajišťuje desetitisícům lidí. "Vážení občané Šluknovského výběžku, nemocnice v Rumburku má díky své spádové poloze pro Šluknovský výběžek nenahraditelnou úlohu a doposud poskytovala komplexní zdravotní péče bezmála 55 tisíc obyvatel výběžku," napsalo město na svých webových stránkách.

Jelikož měla nemocnice finanční problémy, získalo ji pod sebe město. To však provoz už zvládat nemůže. "Z důvodu špatné finanční kondice byla společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. během několika let postupně převedena do vlastnictví města Rumburk. Těmito rozhodnutími však bývalé vedení města uvalilo na město obrovské břímě, které Rumburk není schopen v současnosti dlouhodobě utáhnout," dodalo město.

Vedení Rumburku se už dva roky snaží najít partnera, který by jim pomohl nemocnici udržet. Bohužel se to zatím nepodařilo. Příští čtvrtek proto vedení o budoucnosti nemocnice bude znovu jednat.

"Po neúspěšném jednání s Ústeckým krajem o převodu a neúspěšném tendru na prodej nemocnice, se po volbách v roce 2018 vedení Rumburku opět vrátilo k jednání s krajem, potažmo s Krajskou zdravotní, a. s.," dodalo město.

Obyvatelé Šluknovska i zaměstnanci však doufají, že se nemocnice zavírat nebude. "Já se o práci bát nemusím, nabídky jsou ze všech stran, stále ale zůstávám, dokud to tu nezavřou, pro mou rodinu, pro kamarády a známé, ale pokud tu nebude nemocnice, tak se tady budu bát žít a s rodinou se odtěhujeme. Ale co ti, co takové možnosti nemají?" napsal do redakce TN.cz jeden ze zaměstnanců.

Proti uzavření bojuje také senátor Zbyněk Linhart, který založil v loňském roce petici. "Žádáme, aby Ústecký kraj, Všeobecná zdravotní pojišťovna a další pojišťovny a vláda ČR v rámci své kompetence ve vztahu ke zdraví a zdravotním službám občanům Ústeckého kraje zajistily dostupnost a kvalitu zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku a začaly plnit zákony a Ústavu ČR v plném rozsahu a nadále nezhoršovaly už i tak nedostatečnou úroveň veřejných služeb na Šluknovsku!," napsal Linhart na svých webových stránkách.

Cílem petice je přimět orgány a instituce, aby přijaly řešení, která zajistí pro občany Šluknovského výběžku rychlou a dostupnou péči. "Sedmnáct starostů měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska vyzvalo krajské zastupitele k obnovení jednání o vyřešení situace v rumburské nemocnici a nutnosti zachovat dostatečnou akutní lůžkovou zdravotní péči, zatím neúspěšně," doplnil Linhart. Petici už podepsalo přes tisíc lidí.