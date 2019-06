Lidé příliš tloustnou. Výrobci chtějí ubrat množství cukru a soli v jídle

Méně cukru a méně soli, tak by mohlo už brzy vypadat složení některých potravin na pultech našich obchodů. Potravinové řetězce se tak totiž rozhodly u svých produktů bojovat proti rostoucí nadváze u lidí. V zahraničí už to funguje delší dobu. V některých zemích je k tomu motivuje i takzvaná daň z cukru.

Daň se vztahuje na sladké nápoje, ale také na cukrovinky, zmrzlinu nebo čokoládu. Tam všude se cukr přidává. První tuto daň zavedlo Dánsko. Následovalo Maďarsko, Finsko, Francie, Norsko a Velká Británie. U nás se zatím nic podobného neplánuje.

Češi oslovení v anketě TV Nova jsou v otázce zavedení něčeho podobného rozdělení. "Alespoň by si lidé uvědomili, že je důležité jíst zdravě," řekl jeden z respondentů. Další ale poukazují na to, že je na svobodné vůli lidí, aby si vybrali, co jedí. A podobně mluví i úředníci.

"Spotřebitel má tu informaci na obalu dané potraviny. Výrobci samotní dobrovolně snižují obsahy tuku a cukru," řekl náměstek ministra zemědělství Jindřich Fialka.

A potvrzují to i výrobci. "My jsme snížili obsah cukru u nápojů vlastní značky s tím, že na sto mililitrů nápoje připadá méně než jedna kostka cukru," řekl mluvčí obchodního řetězce Tesco Václav Koukolíček.

Podobně je na tom i Lidl. "Chceme snížit průměrné množství přidávaného cukru a soli o dvacet procent," řekla za Lidl jeho mluvčí Zuzana Holá.

Podle lékařů je situaci nutné řešit. "Obecně přijímáme výrazně větší množství jak cukru, tak soli. Někdy se mluví o třech bílých jedech. Bílá mouka, cukr a sůl. Taková správná denní dávka by měla být do pěti gramů," upozorňuje lékař Cyril Mucha.

Denní dávka soli je například v deseti gramech nivy, 200 gramech šunky nebo v deseti obyčejných rohlících. Denní dávka cukru pro dospělého odpovídá 15 kostkám. Češi ho ale denně spořádají až dvojnásobek. Ovocný jogurt může obsahovat až pět kostek cukru, snídaňové cereálie až čtyři a ve sklenici slazeného nápoje může být až sedm kostek cukru.

S obezitou u nás přitom bojuje stále více lidí. Nadváhou už trpí každý třetí Čech.