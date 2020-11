Lidé s plicní chorobou zažívají jeden z nejklidnějších podzimů. Díky rouškám

V České republice žije přibližně 300 tisíc lidí, kteří se léčí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), podle odborníků však zhruba stejný počet pacientů nemoc má, ale neví o ní. Pro tyto pacienty bývá podzim zpravidla velmi náročným obdobím.

Kvůli rýmám a infekcím, které na podzim řádí, se jejich onemocnění může dramaticky zhoršit. V těchto týdnech ale plicní lékaři zaznamenají zajímavý vývoj. Počet pacientů s CHOPN, kterým se stav zhoršil a museli být hospitalizováni, se snížil.

Důvod je zřejmý - nošení roušek. "Bakterie jsou větší než viry, a roušky tak zachytí jejich podstatnou část. Paradoxně, i když si často pacienti s CHOPN stěžují, že jim roušky brání v dýchání, je právě ony chrání. Evidujeme méně tzv. exacerbací, než je v tomto období obvyklé," říká předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem Stanislav Kos.

Chronickou plicní obstrukční nemocí trpí i pan Vojtěch z Liberce. "Mám inhalační přístroj, který používám, když jsem zahleněný, což se mi stává hlavně na jaře a na podzim," prozradil. Koronavirová pandemie mu život ještě více zkomplikovala.

"Nechodím totiž vůbec mezi lidi, abych se nenakazil, protože to by pro mě nebylo dobré. To, že se nemohu vidět s dětmi a přáteli, je pro mě nejhorší. Sice si pravidelně voláme přes WhatsApp, i s mými pěti vnoučaty, ale osobní kontakt nic nenahradí," svěřil se.

Lidé trpící touto chorobou patří mezi nejrizikovější skupiny. Je u nich výrazně vyšší riziko těžkého zápalu plic, pokud se nakazí covidem-19. Odborníci varují, že prvním krokem by mělo být přestat kouřit. CHOPN totiž trpí z 80 % kuřáci.

"Kouření komplikuje průběh nakažení koronavirem. Ovlivňuje totiž speciální receptory na povrchu buněk v dolních dýchacích cestách, což vede ke zvýšenému vstupu viru do těchto buněk. Dle řady zahraničních studií je riziko vzniku těžké formy dvou až pětinásobně vyšší u pacientů s CHOPN, kteří jsou aktivními kuřáky cigaret," vysvětluje přednosta Plicní kliniky FN Hradec Králové Vladimír Koblížek.