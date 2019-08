Lidé kritizují kropení ulic měst v horku! Je to prý plýtvání penězi

Kropení silnic má sice krátkodobý efekt. Místo se sice rychle zchladí, a to až o 10 stupňů, voda se pak ale rychle vypaří a za chvíli je všechno jako před projetím kropicího vozu.

Radnice ve většině velkých měst to přesto dělají. Chtějí dát možnost svým občanům se alespoň trochu osvěžit, namočit se a zlepšit vzduch.

Anketa Je podle vás ochlazování měst plýtvání penězi? Ano 35 14 hlasů Ne 65 26 hlasů Hlasovalo 40 lidí.

Kolika kolapsům se tím předejde, se spočítat nedá. Co se ale spočítat dá, je to, kolik to stojí. A třeba v Jablonci nad Nisou se ozývají hlasy, které to radnici vyčítají jako zbytečné mrhání penězi.

Radnice tvrdí, že kromě krátkodobého zchlazení voda brání prašnosti ve městech. Nespokojeným občanům přislíbila, že bude hledat kompromis. Ale zavděčit se oběma znesvářeným táborům, bude zřejmě velmi těžké.