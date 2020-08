Lidé se kvůli krvácejícímu králíkovi sesypali na zoo! Zahrada se brání

"Na první pohled králíci vypadají zanedbaně, mají výtok v očích a to není chvilková záležitost. Je vidět, že tam není veterinární péče a že to je ze strany zoo zanedbané. Druhý den tam jela slečna a vyfotila králíka s očičkem od krve, takže pochybuji o nějaké péči a ošetření. Je to velmi smutné, sama mám králíka a hodně mě to trápí," napsala redakci TN.cz Adriana B.

Olomoucká zoo nicméně jakékoli pochybení odmítla, v úterý na svém facebooku zveřejnila obsáhlý status. "Včera ve večerních hodinách zjistila služba ošetřovatelů, že jeden z králíků v expozičním výběhu má drobné poranění očního víčka. Zranění bylo ošetřeno a při následné ranní kontrole nebyl u zvířat zjištěn žádný zdravotní problém. Dnes proběhla kontrola Krajskou veterinární správou a protokol o jejím průběhu pak zveřejníme," brání se zahrada kritice.

"Králíci jsou krmeni granulemi pro králíky, čerstvou zeleninou, tvrdým pečivem, senem, k dispozici mají přístřešky s podestýlkou, nepřetržitý přístup k vodě. 5x denně jsou kontrolováni a jsou pod pravidelným veterinárním dohledem," pokračovala zoo.

Jenže ani tato slova část rozhořčených kritiků neuklidnila. Místo toho začali v diskuzi pod statusem vyvěšovat fotky údajně zbědovaných králíků a zoo dál spílají.

Krvácející králík vyfocený návštěvnicí olomoucké zoo:



"Lživé vyjádření, z dnešní návštěvy vaší zoo je evidentní že jen lžete a králíčci jsou na tom špatně. Měli byste převzít plnou odpovědnost za to, jak tam žijí, přiznat, že péče není adekvátní a sjednat plnou nápravu. Fotografie nelžou a je víc než patrné, že králíčci trpí, to vám opravdu není hanba takhle mlžit?" rozohnila se Kateřina Kupcová.

"Možná to nevíte, ale králík není na hraní, je to živá bytost. Pokud nedokážete uhlídat, aby je tam lidi nemrzačili, tak se na to vykašlete a vysejte tam trávu," přisadil si Ondra Tuháček.

Objevily se ale i hlasy, které zoo hájí. "Kdyby rodiče chodili se svými dětmi a poučili je, jak se ke zvířatům chovat, asi by nebyla v takovém stavu. Měl by tam být dozor, to je fakt a nepatřičné chování trestat vyhazovem z výběhu," má jasno Lenka Buryánková.

Vzhledem k tomu, jaká bouře se kvůli králíkům rozpoutala, vydala zoo ve středu ještě doplňující prohlášení, které zaslala i redakci TN.cz. V něm zopakovala, že o králíky je dobře postaráno a jsou pod pravidelným dohledem. Zahrada odmítla, že by se o ušáky starala hůř než o jiná, exotičtější zvířata. Prý si to nemůže dovolit.

"Králík i ve volné přírodě čelí prašnému prostředí, hrabe si nory, jde do potyčky s králíkem jiným. Je to zcela běžná záležitost. Králíci chovaní v zoo jsou na 15 hodin denně ve svých vnitřních ubikacích, kam se za nimi návštěvníci nedostanou," snaží se uklidnit vášně ředitel zoo Radomír Habáň.

"Není reálné, aby u každého výběhu každého zvířete vykonával dozor kvalifikovaný personál zoo a suploval tak funkci rodičů, případně doprovodu dětí, který za ně nese zodpovědnost. S neukázněností a nerespektováním návštěvnického řádu se však bohužel setkáváme denně," uzavřel Habáň.