Lidé se kvůli rouškám hádají i perou, strážníci řeší tisíce případů měsíčně

Jeden z posledních konfliktů zachycený na video řešili pražští strážníci v tramvaji na konečné zastávce Spojovací. Opilý cizinec tam neměl nasazenou roušku a odmítal vystoupit. Řidička proto zavolala strážníky. I ti měli co dělat, aby si s agresivním mužem poradili. Takových případů den ode dne přibývá.

Jednatřicetiletý cizinec v tramvaji opilý usnul. Když ho strážníci probrali, byl rozčílený a začal jim anglicky nadávat. Soupravu odmítal opustit. "Za použití hmatů a chvatů ho hlídka vyvedla ven. Tam se jeho agresivita zvyšovala, křičel, rozhazoval rukama a odmítal spolupracovat. Nakonec skončil v poutech," řekla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Případ se bude řešit jako přestupek.

Muž je podle policie známou firmou. 4. října ho museli podobným způsobem vyvést z metra, kde si ustlal rovnu na nástupišti. Samozřejmě také bez roušky.

Podobných případů je v posledních týdnech stále více. Lidé si v MHD roušky nenasazují vůbec, nebo jen částečně. To, že jim hrozí pokuta, si vůbec neuvědmují. "Celkově všechna řešená porušení krizových a mimořádných opatření za měsíce září a říjen 2020 – 9 801 případů, 9 449 případů bylo vyřešeno domluvou, ve 273 případech byla uložena příkazem na místě pokuta v celkové výši 83 200 korun a 89 případů bylo oznámeno správnímu orgánu," upřesnil pro TN.cz ředitel pražských strážníků Eduard Šuster.

Většina případů, a to více než osm tisíc, se týkala nezakrytí úst a nosu rouškou právě v MHD.

Lidé se kvůli špatně nasazené roušce neváhají dokonce poprat. Dokazuje to případ ze začátku října. Dva cestující v tramvaji neměli roušku, jiný muž je na to několikrát upozornil, dvojice mu ale začala nadávat a plivat po něm. Muž to ale nehodal nechat jen tak a začal se bránit. Strhla se bitka, při které měl muž podle policie dvojici poměrně razantně vyhodit z tramvaje.

V Brně je situace o něco klidnější. "Od začátku září se strážníci zabývali zhruba desítkou případů, kdy si lidé nezakryli dýchací cesty. Nejčastěji tomu bylo v obchodě, na úřadě nebo v hromadné dopravě. Téměř všechny tyto situace postupujeme správnímu orgánu," řekla pro TN.cz mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

