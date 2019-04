Lidé se musí vrátit k úspornému způsobu života, radí ekonom

Vyplatí se v dnešní době spořit si peníze?

Obecně platí, že každý, kdo očekává, že bude jednou potřebovat nějaký důchod, musí na důchod spořit. To jsou až na výjimky miliardářů skoro všichni. Dnes víme, že naše populace stárne. Stávající důchodový systém nebude fungovat věčně. Časem nás dotlačí k nižším důchodům v poměru ke mzdám. Představa, že důchod bude představovat polovinu nebo 40 % průměrné mzdy je hezká, ale naivní.



Co pro spoření peněz tedy doporučujete?



U financí neexistují univerzální rady. To, co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého. Každý jsme jiný. Každý máme jiné zázemí, jiné příjmy, jiný věk, a to zásadním způsobem ovlivňuje to, jak nakládáme s penězi.



Kolik peněz bychom měli na spoření investovat?

U spoření musíme mít na mysli, že kdo nespoří, nenaspoří. Vypadá to jasně a triviálně, ale většina lidí u nás spoří méně jak 1000 Kč měsíčně. S tím se nedá nic moc naspořit. To prostě technicky nelze.



Jakou částku tedy doporučujete měsíčně spořit stranou vy?

Jednoduché pravidlo zní, že bych měl spořit měsíčně tolik, kolik chci jednou dostávat. Jestliže bych chtěl jednou dostávat na přilepšenou 5000 Kč, musím dnes uspořit 5000 Kč a finanční produkt mi pomůže překonat inflaci, poplatky a ještě mi něco málo přihodí navrch.



Kde dělá většina Čechů při spoření chybu?

Právě ve výše zmíněném. A přitom by tohle mohlo vymyslet dítě v první třídě. Důvod je ale jasný, většina lidí má tak malé příjmy a tak velké výdaje, že nedokáže naspořit více peněz. Tím se dostáváme někam úplně mimo obor financí. Lidé se prostě musí vrátit k úspornému způsobu života. Kupovat jen nezbytné věci a nenakupovat věci na úvěr. To jde ovšem proti trendu západní civilizace.



Až se nám podaří peníze našetřit, kam naspořené peníze ukládat?

Myslím, že pro většinu lidí není nutné spořit někde u finanční instituce. Většina lidí by měla začít tím, že bude bydlet ve svém. Tam bude mít uložené úspory. Nemovitosti jsou jednou z nejbezpečnějších investic.