Lidé se na tři týdny zavřeli na chalupách. Teď neví, co bude dál

Lidé, kteří se uchýlili před vyhlášením lockdownu na chaty a chalupy, teď řeší dilema. A to, zda na svých chatách a chalupách ještě vydržet, nebo se vrátit domů do města. Když jednou chalupu opustí, už se tam totiž podle nařízení nesmějí vrátit.

Chalupáři mají v hlavách zmatek. Zůstat, nebo odjet, ale už bez možnosti se vrátit. Řada z nich počítala se třemi týdny, teď by tam měli vydržet déle.

"Pokud jsou na chalupě tři neděle, tak můžou odjet domů, ale už by měli zůstat doma," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Je to výjimka, která by vedla k tomu, že by řada lidí se začala mezi okresy pohybovat. Zatím je ještě potřeba udržet ten mezikrajový nebo meziokresní pohyb naprosto minimální," dodal ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Tohle vzkazuje vládě obyvatelka Prahy, která před třemi týdny odjela na chalupu do malebné obce Krompach na Liberecku. "Je to hezké, že tady máme ještě týden být, ale před třemi týdny mi řekli, že si mám vybrat místo na tři týdny. Vyberte si, co po nás vlastně chcete. Kdybyste na začátku řekli šest neděl, tak si každý vybral, kde má být šest neděl. Řekli jste tři týdny, já jsem to dodržela a teď už bohužel musím jinak. Ale už se to nedá. Potřebuju do práce, vyzvednout dětem ze školy nové učebnice po měsíci a tak dále," řekla chalupářka.

A podobné starosti má i paní Nováková. "Chtěla se na otočku stavit ve svém pražském bytě. "Říkali jsme si, že bychom se tam třeba na víkend otočili. Zalít kytky v bytě a jenom to tam tak zkontrolovat. My jsme sem odjeli původně na prodloužený víkend a už jsou z toho skoro čtyři týdny," řekla paní Nováková.

Vzhledem k tomu, že je na mateřské dovolené a její manžel může vzdáleně pracovat přes počítač, se nakonec rozhodli, že chalupu neopustí. A podobně se teď rozhodují i další chalupáři.



Vláda omezila pohyb v návaznosti na nouzový stav. Ten platí do 28. března. Pokud by neprošlo ve Sněmovně jeho prodloužení, uzávěra okresů by pravděpodobně skončila.