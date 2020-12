Do nákupních center se valily davy, v centru Prahy zkolabovala doprava!

Z obavy, že bude vláda opět zpřísňovat opatření, se lidé nahrnuli do nákupních center, aby si dokoupili na Vánoce to, co potřebují. Kvůli nákupnímu šílenství kolabovala v hlavním městě doprava a najít místo na parkování bylo téměř nemožné. Tržby obchodníků se prý oproti loňsku až zdvojnásobily.