Lidé se nemohou vzpamatovat z tragédie v Točnici. Muž (†57) o dítě už přišel

Slovenští policisté ve středu informovali o tragédii, která se stala v Točnici v okrese Lučenec. V rodinném domě byla nalezena těla otce a teprve pětiletého dítěte, oba měli střelná poranění.

Podle portálu tvnoviny.sk měly těla najít matka a babička dítěte. Policie nyní zjišťuje, jak přesně se celá tragédie odehrála, jelikož je teprve na začátku vyšetřování, zatím zveřejnila jen velmi málo informací.

Místní mají několik teorií. "Vysvětlujeme si to tak, že se něco tomu chlapci stalo, maminka nebyla doma a on to nezvládl a ublížil i sobě," popsala pro tvnoviny.sk pracovnice obecního úřadu. Další mluví o vraždě a sebevraždě.

Podle sousedů se jednalo o slušnou rodinu, pro všechny byla smrt otce a syna ohromným šokem. "Byli to velmi dobří lidé, neumím si představit, že by plánoval něco takového, to ne. Nevím, co se tam mohlo stát, jestli to byl zkrat," konstatovala úřednice.

Otec, který měl sloužit u policie, měl podle zjištění portálu tvnoviny.sk velmi špatně snášet smrt svého prvního syna, který se měl v minulosti zastřelit. Co se přesně stalo, je stále záhadou.