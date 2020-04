Lidé se nevyznají v rozhodnutích vlády, ta mění názory a nepomáhá

V některých vládních rozhodnutích mají lidé problém se vyznat, ať už jde o dobu, do kdy musí nosit roušky, o otázku zavřených hranic nebo veletoč okolo otevírání škol. "Často slyšíme o tom, že něco možná bude, že se to bude projednávat, že to je otázka řešení," řekl politolog Jan Kubáček.

"Největší problém je, že každý dává nějaké informace. Informace se mnohdy navzájem vylučují, někdy tam jsou třecí plochy a lidi jsou z toho zmatení," dodal šéfredaktor Blesku Radek Lain.

Vlastní názory má šéf ústředního štábu Jan Hamáček (ČSSD), epidemiolog Roman Prymula často zase přemýšlí nahlas - a opačně. Hamáček tak už mírnil jeho vyjádření ohledně promoření obyvatelstva, naposledy se do něj obul kvůli sporu, do kdy mají být zavřené hranice.



"Potřebujeme nejprve tvrdá data od expertů, pak můžeme veřejnosti dát jasnou zprávu. Není však možné jednou mluvit o ČR zamčené na dva roky a za chvíli o možnosti jet v srpnu do Chorvatska. To moc odborně nezní, a proto si z nás někdy lidé dělají legraci," nepřímo kritizoval Prymulu Hámáček.

"Já jsem mu to několikrát říkal, aby byl zdrženlivý. Nemá lidi děsit, protože není důvod," přidal se premiér Andrej Babiš (ANO). Ten zase podle opozice mění názory na základě SMS a nálady veřejnosti. Nouzový stav navrhoval nejprve prodloužit o měsíc, potom, co se komunisté vzpříčili, ale couvnul.

I další členové kabinetu se ve svých tvrzeních často rozcházejí. Naposledy v pátek se nemohli shodnout, zda se psí salóny otevřou už v pondělí, nebo k tomu dojde až o týden později.

"To by byly uvolněny až od 27. dubna. Nakonec po dohodě s ministrem průmyslu a obchodu se zařadí do první vlny," popsal rozhodování ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Není možné, aby strategické informace protékaly mezi rozhovory, testovaly se na společnosti a pak se měnily. Veřejnost je potom více vystrašená a prohlubuje to krizové jevy," myslí si politolog Kubáček.

Když se před týdnem připravoval harmonogram otevírání obchodů, nařídil premiér Babiš ministrům mediální klid. "Každý má nějaký názor. Je předčasné o tom mluvit, my si to musíme vyříkat hlavně mezi sebou," informoval Babiš veřejnost ve svém pravidelném facebookovém videopříspěvku. Domluva ale nejspíš platila jen přes Velikonoce, politici nyní pokračují v prezentování odlišných názorů zase dál.