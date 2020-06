Lidé se obuli do rodičů Terezky (†5). Zdržte se zlých řečí, prosí známá

V době tragédie byla podle webu TVNoviny.sk maminka Terezky v práci. Otec, který je myslivcem, byla doma. Neštěstí se stalo v podstatě přímo před jeho nosem - holčička si zrovna hrála na skluzavce na zahradě u rodinného domu. V zápalu hry se nešťastně zachytila a oběsila na psím vodítku.

Na místo okamžitě vyrazili záchranáři, kteří bojovali o život holčičky více než půl hodiny. Zachránit se jim ji ale nepodařilo a lékař musel konstatovat smrt. Rodina nyní prožívá velmi těžké chvíle, prozradila televizi Markíza jejich známá Denisa M.

"Prosím, z úcty k rodině, kterou znám, zdržte se nenávistných komentářů. V těchto chvílích to už tak mají dost těžké. Jsou to dobří rodiče a je to obrovská tragédie a nešťastná náhoda," vzkazuje lidem paní Denisa v reakci na komentáře, které se vyrojily na sociálních sítích.

Případem se zabývá i policie. "Mohu potvrdit zásah, při kterém záchranáři bojovali o život dítěte, bohužel neúspěšně. S ohledem na citlivost případu se nebudeme vyjadřovat k žádným jeho okolnostem," řekla slovenská policie.

Rodiče mají kromě pětileté Terezky ještě jednu dcerku, která chodí do třetí třídy. V době neštěstí byla zrovna ve škole. Rodina žije v domku v jedné ze čtvrtí v obci Branč v Nitranském kraji a podle sousedů se jedná o velmi slušné lidi, uvedl web Čas.sk.