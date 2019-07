Lidé se opřeli do zoo: Děláte z toho množírnu koček, styďte se!

ZOO Park Vyškov pořídil před pár lety kočku bez průkazu původu. To se však nelíbí lidem na sociálních sítích, podle kterých se z parku stala množírna a nechápou, jak se tohle může v dnešním světě stát. Zoo však popřela, že by něco takového provozovala a jejich cílem bylo hlavně ukázat lidem přirozený odchov.

Na sociálních sítích se objevila fotografie, která má pocházet ze ZOO Parku Vyškov. Na ní jsou nabízena koťátka kočky bengálské za pět tisíc korun a mají být bez průkazu původu (PP) stejně, jako byli i jejich rodiče.

U fotografie se rozjela velká diskuze, ve které se lidem tento postup zoo nelíbí. "Nechutný byznys," napsala členka diskuze. "Zoo by měla jít příkladem a rozmnožovat pouze zvířata, která jsou k tomu geneticky vhodná a ne množit kočky bez průkazu původu k prodeji," přidali se další.

ZOO Park Vyškov v úterý přidal na svém facebookovém profilu vyjádření, ve kterém se snažil vše vysvětlit. "Takže několik faktů: před několika lety pořídila zoo nepříbuzný pár domácí kočky bengálské ze soukromého chovu jako ukázku domestikované kočkovité šelmy, která nepochází z přírody," napsal park.

Dále také doplnil, že pokud jsou narozená koťata nabízena bez průkazu původu, jejich budoucí chovatel je seznámen jak s původem rodičů, tak i s místem odchovu. "V zoo je několik chovných skupin zvířat, u všech postupujeme obdobným způsobem," doplnil park.

Veřejnost však jejich vysvětlení neuklidnilo, podle nich se opravdu jedná o množírnu. "Děkuji za toto vyjádření. Do teď jsem si nebyla jistá, zda jste v pohodě a jedná se jen o omyl, nebo jste skutečně podporovatelé "množek". Teď už jsem si jistá, že je to možnost…Lidé, co podporují "množky", by se měli zamyslet, zda je toto v dnešním světě skutečně třeba," uvedla na facebooku paní Alena.

Park s tím však nesouhlasí. "Zcela popíráme možnost, že klameme chovatele a že by v naší zoo fungovala jakákoliv "množírna". Posláním naší zoologické zahrady je ukázat návštěvníkům jak probíhá přirozený odchov zvířat," dodala zoo.

Také se vyjádřila k tomu, že by měla zvířata chovat ve špatných podmínkách. "Všechny pavilony koček ve 120 zoologických zahradách, které jsem navštívila, prostě jsou cítit typickým pachem kočkovitých. Naše zázemí je umýváno, čištěno a dezinfikováno pečlivou ošetřovatelkou každodenně. Stejně tak u nás typicky „smrdí“ prasata, koně nebo slepice," zveřejnilo Město Vyškov na facebooku vyjádření ředitelky zoo Dagmar Nepeřené.

Podle odborníků je však lepší si pořídit kočku s průkazem původu. Podle toho mají lidé jistotu, co z kotěte nakonec vyroste. "Kotě bez PP ve své podstatě nenáleží k žádnému plemeni, i když je za něj vydáváno. Uvědomte si, že rodiče jsou v takovém případě bez genetického testu neprokazatelní," napsalo na svém webu Sdružení chovatelů koček.

To také dodalo, že koťata bez uvedení původu mohou být prodaná dřív, než by měla být. Jsou také často neočkovaná a neodčervená. "Chovy bez PP nebývají většinou testované ani na základní infekční choroby a často se stává, že u nových majitelů díky stresu z přestěhování u koťat choroba naplno propukne. Jde zejména o kočičí leukózu, infekční peritonitidu a kočičí AIDS. Tyto nemoci jsou neléčitelné, kotě na ně zemře," vysvětlilo sdružení. Dále uvedlo, že je pořízení kočičky s PP mnohem jistějším krokem.