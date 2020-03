Lidé se rozčilují: Hygiena nepomáhá, jak má! Stát teď zavedl nová opatření

Podle jedné sestřičky pracující v ordinaci praktického lékaře se Čech vrátil nedávno z cest po různých zemích. Jelikož pracuje jako řidič kamionu, setkává se i s kolegy z ostatních států. Projevily se u něho příznaky koronaviru, a proto měl zavolat na královéhradeckou hygienickou stanici. Ta ho prý odmítla a odkázala na praktického lékaře. Jenže ten ho nemohl přijmout. Pokud by se u muže virus potvrdil, bylo by rizikové, kdyby přišel do ordinace.

Muž je tak doma a bojí se, že by mohl mít nemoc a nakazit i svou rodinu. Obrátili jsme se proto na hygienickou stanici s dotazem, jak má člověk v takové situaci postupovat. "V případě, že praktický lékař odkázal pacienta na naši KHS a ten nás pak kontaktoval, bylo s ním jistě provedeno šetření a bylo zjišťováno, zda jsou splněna tzv. epidemiologická kritéria," uvedla Veronika Krejčí, mluvčí královéhradecké hygienické stanice.

To samé bylo řečeno také youtuberovi Davidovi Stallonemu, který se o zkušenost podělil s lidmi ve svém videu. Trávil několik týdnů v Thajsku, kde se nemoc potvrdila. Strávil tam také s tisíci lidmi Nový rok. "Když jsem přistál na letišti, sám z vlastní iniciativy jsem se šel přihlásit, jelikož mám už několik týdnů kašel," řekl David.

Zaměstnanci letiště volali na hygienu, která prý řekla, že mu testy neudělá a ať zůstane v domácí karanténě. Nebyl totiž v rizikové oblasti. "Odešel jsem s rouškou, přijel jsem domů. Druhý den volám na hygienu, pražskou. Řekl jsem, chrchlám a bolí mě v krku, potřebuji vyšetřit. Byl bych velice rád, kdybyste mi udělali krevní testy, popřípadě zjistili, co mi je," pokračoval youtuber.

Bylo mu ale řečeno, že má jít ke svému praktickému lékaři. Testy by mu prý udělali, kdyby umíral. Lékaři, kterého David následně kontaktoval, se to však nelíbilo a tak zavolal na kladenskou hygienu. Paní s ním vše probrala a spojila se s pražskými kolegy. Youtuber díky tomu mohl dojet do Nemocnice Na Bulovce, kde mu testy konečně udělali. Naštěstí je měl negativní. I tak ho postup naštval.

"Nedivím se, že lidé mají strach a chodí na soukromou kliniku. Když člověk nebyl v rizikové oblasti, tak ho odmítají, i když má nějaké příznaky. Není to normální. Místo, aby kontrolovali všechny lidi, měli to podchycené, tak se jim to nechce dělat. Luxusní spolehlivost," rozčilovatl se David. Nelíbí se mu i to, že se všichni vymlouvají na to, že nemoci podléhají jen staří lidé. "Copak staří lidé nemají právo dožít život podle svých představ?" dodal. Redakce TN.cz se snažila zjistit vyjádření pražské hygieny, ta ho ale zatím neposkytla.

Ve čtvrtek však Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, veřejnost uklidnil. Nově budou přijata jiná opatření v rámci testování podezření na koronavirus. Tentokrát budou vzorky odebrány i lidem, kteří se nevrátili jen z rizikových oblastí. Situaci bude vyhodnocovat hygienik.

Podívejte se na vybavenost záchranářů kvůli koronaviru: