Nápor na e-shopy! Lidé se ve velkém vrhli na nákupy přes internet

Vláda opět zpřísnila opatření pro nákup spotřebního zboží. Obchody s potravinami a drogerie budou nově zavírat již ve 20 hodin. V neděli nebudou moci otevřít vůbec. Ostatní prodejny zůstávají nadále zavřené. A to v době, kdy řada lidí začíná řešit vánoční dárky. Oblíbené e-shopy již nyní hlásí zvýšený zájem.

Nákupy přes internet se stávají stále populárnějšími. Blížící se vánoční sezóna navíc poznamenaná koronavirovou pandemií tento trend ještě umocní. Tisíce zákazníků již proto nyní začaly vybírat dárky. Vedou hračky, mobilní telefony, společenské hry a parfémy. U některých typů zboží tak hrozí, že skladové zásoby zmizí dříve, než se v ulicích měst objeví první vánoční výzdoba.

Podle největšího českého e-shopu s elektronikou se zvýšil zájem také o zboží domácí zábavy jako je například sportovní vybavení a čtečky elektronických knih. Roste také prodej knih samotných, a to v elektronické i papírové podobě. „Dobře se daří také deskovým hrám, které se ve srovnání s loňským rokem prodávají v říjnu dvakrát více a stále rostou.“, potvrdil místopředseda představenstva společnosti Alza Petr Bena.

Náročnou zkouškou byla pro e-shopy už první vlna koronaviru. Většina z nich tak navýšila své kapacity, aby ustála sezónní nápor. „Na vánoční sezónu se připravujeme sortimentně, procesně i kapacitně prakticky už od léta“, řekla mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková. Nutný byl i nábor nových zaměstnanců. „O tu největší špičku plánujeme doplnit tým o více než 100 lidí,“ dodala Hobíková. Počet zaměstnanců se zvýší také ve výdejních sítích, posíleny budou i zákaznické linky, které jsou během vánoční špičky vytíženější než obvykle. Alza počítá s navýšením kapacit skladů o desítky procent a připravuje více bezkontaktních odběrných míst.

Rekordní sezónu předpovídá tradiční dopravce Česká pošta. „My jsme si tu situaci vyzkoušeli už na jaře, kdy lidé nemohli do kamenných obchodů. Očekáváme, že podzimní sezóna bude ještě náročnější, a to z toho důvodu, že se nám sejdou dva momenty, nákup běžného zboží na internetu a předvánoční provoz.“, popsal nadcházející období mluvčí pošty Matyáš Vitík. Na náročné období je však pošta podle mluvčího dobře připravena a to nejen personálně. Od 1. listopadu umožní lidem vyzvednutí zásilek na 1500 nových externích balíkovnách.

Počet zaměstnanců navýšila na centrálním překladišti i firma PPL. Také Zásilkovna technologicky i personálně posílila své call centrum, navýšila i počet dep. Řádově jde o několik stovek pracovních pozic navíc nutných pro zvládnutí předvánočního období. Jak uvedl marketingový ředitel skupiny Packeta/Zásilkovna Milan Šmíd, rekordním dnem bylo zatím pondělí 19. října, kdy jsme za jediný den přepravili téměř 294 000 zásilek. Tedy téměř dvojnásobek oproti běžnému průměru.

Současná situace dopadá také na složení sortimentu. Většina e-shopů tak běžné složení doplnila o čerstvé zboží či dárky pro celou rodinu. „Každý den rozšiřujeme sortiment o tisíce nových položek i s využitím systému dropshipment (partnerského prodeje). Zákazníci tak u nás najdou i zboží, které by je dříve ani nenapadlo,“ potvrdila společnost Alza. Listopad je navíc podle statistik nejsilnějším měsícem pro nákupy přes e-shop i bez vlivů koronavirové pandemie.