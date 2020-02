Ve zdraví i v nemoci. Tisíce párů si přes roušky řekly svá ano! GALERIE

Hromadné svatby pořádá Církev sjednocení už od šedesátých let. Ze začátku se na nich scházely pouze stovky lidí, postupně se počet začal zvyšovat. V pátek do sportovní haly v jihokorejském Gapyeong-gunu zavítalo až 30 tisíc lidí.

Tentokrát na sobě měly všechny páry roušky, aby se snížila možnost přenosu koronaviru. A lidé byli z události nadšení. "Jsem ohromena tím, že se dnes vdávám," řekla deníku Dailymail Choi Ji-youngová.

Někteří se sice nákazy báli, ale nezastavilo je to v tom, aby si vzali svého blízkého. "Byla by to lež, kdybych řekl, že se o infekci vůbec nezajímám. Ale mám pocit, že dnes budu před virem ochráněn," věřil 21letý student.

Církev sjednocení byla založena Son-mjong Munem v roce 1954. Pokud chtějí být lidé členy hnutí, musí přísahat, že ještě nikdy neměli sexuální styk. Po svatbě pak manželé nesmějí mít sex minimálně 40 dnů.