Lidé se vrhli na mléko a výrobky z něj. Je ale pro tělo opravdu zdravé?

Zájem o mléko je zejména v Americe tak velký, že tamní mlékárenský průmysl znovu spustil známou reklamní kampaň Got Milk. Tržby z prodeje kravského mléka tam oproti loňskému roku stouply o téměř 12 procent.

Experti na výživu z Harvardské univerzity Walter Willet a David Ludwig se ve své studii zaměřili na to, jaký skutečný vliv má mléko na zdravý růst kostí, riziko rakoviny, nebo přibírání na váze. Výsledky výzkumu publikovali v odborném týdeníku New England Journal of Medicine.

Willetův a Ludwigův průzkum odhalil, že to, nakolik je pro nás mléko škodlivé či prospěšné, závisí mimo jiné na věku. Dalšími kritérii jsou pohlaví a celková zdravotní kondice.

Mléko a tloušťka

"Celkově nálezy neprokazují jasné účinky příjmu mléka na tělesnou hmotnost u dětí nebo dospělých," tvrdí autoři výzkumu. Dodávají ale, že v zemích, kde je problémem podvýživa, by pití mléka tamním obyvatelům naopak prospělo.

V otázce, zda se raději držet nízkotučných mléčných výrobků, nebo zůstat u plnotučného mléka, panují nejistoty. Na redukci hmotnosti má konzumace odtučněného či nízkotučného mléka vliv jen tehdy, pokud mu dělá společnost celkově vyvážená strava.

Profesor medicíny Christopher Gardner, vedoucí nutričních studií ve Stanfordově preventivním výzkumném centru, tvrdí, že pití plnotučného mléka má také své výhody. "Plnotučné mléko může vést k většímu pocitu sytosti, a tedy i menším dávkám a nižšímu kalorickému příjmu," řekl.

Mléko a děti

Nízkotučné mléko podle odborníků rozhodně není vhodné pro kojence od 12 do 24 měsíců. Rodiče by se v tu dobu měli spoléhat zejména na plnotučné mléko a mléčné výrobky. Přejít na ty s nižším obsahem tuku autoři studie doporučují až od dvou let věku dítěte.

Kanadští vědci zjistili, že děti, které ve věku od jednoho roku do 18 let dávaly přednost plnotučnému mléku, byly o 39 % méně obézní než ty děti, které pily mléko se sníženým obsahem tuku. Přesnou příčinu, proč tomu tak je, se ale vědcům odhalit nepodařilo.

Podle průzkumů stoupne počet obézních dětí na celém světě do roku 2030 na 250 milionů. Aktuálně je ve světě zhruba 150 milionů obézních dětí.

Mléko a zdraví

Přestože poučka "dej si mléko, budeš mít silné kosti" už téměř zlidověla, studie doposud neprokázala jasný vztah mezi příjmem vápníku a snížením počtu zlomenin. Naopak se prokázalo, že země s nejvyšším příjmem mléka a vápníku dominují také v žebříčku počtu zlomenin kyčle.

V případě rakoviny průzkum odhalil, že vysoká spotřeba mléčných výrobků může vést ke zvýšení rizika rakoviny prostaty či děložní sliznice. Naopak se ukázalo, že pití mléka může snížit riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Spojení mezi diabetem, kardiovaskulárními chorobami a mlékem odborníci neprokázali. V tomto případě prý hraje hlavní roli celková skladba stravy a rizikové faktory, například rodinná anamnéza.

