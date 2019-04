Lidi naštvaly Shakespearovské slavnosti. Zaplatili, ale lístky nemají

Přípravy na oblíbené Letní shakespearovské slavnosti jsou v plném proudu. Předprodej vstupenek byl zahájen ve středu v deset hodin dopoledne. Lidé si okamžitě začali lístky kupovat, avšak narazili na problém. Když je zaplatili, nedostali je. "Po objednání lístků a vložení do košíku nešlo provést platbu, nebo platba proběhla, peníze byly z účtu odečtené, ale nedošlo ke spárování s objednávkou a objednatel neměl ani peníze, ani lístky," popsal situaci TN.cz jeden z diváků.

Organizátoři slavností o všem informovali na svém facebooku. "Vážení diváci, moc se omlouváme za výpadek systému, který je způsoben Ticketportalem. V souvislosti s kolapsem platební brány banky Ticketportalu se Vaše objednávky nepárují s platbami, rezervace tedy expirují a vracejí se zpět do prodeje. Čekáme na vyřešení a opravu," napsali Letní shakespearovské slavnosti na svém facebooku.

Dále také dodali, že peníze Ticketportal vrátí lidem zpět na jejich účet. O půl hodiny později informovali o tom, že předprodej byl zastaven. "Vzhledem k přetrvávajícím technickým problémům na straně Ticketportalu jsme byli nuceni dočasně zastavit prodej vstupenek pro Prahu, Brno a Ostravu," doplnili organizátoři.

Diváky to však neuklidnilo. "Kdyby šlo rezervovat na několik dní, nikdy by k tomu nedošlo. Nevím, co vás vedlo k tomu, zavést pouze okamžité platby. To je prostě nestoudnost," rozčiloval se jeden kupující. "Vraťte mi alespoň laskavě a rychle jedenáct tisíc zpět a letos po osmi letech beze mě. Měli jste to stopnout po půl hodině pekla a nenechat v tom utopit další lidi…Styďte se," přidali se další.

Některým lidem se však ráno lístky do 10:04 podařilo zakoupit. "Pokud se Vám opravdu ráno povedlo vstupenky koupit a máte je potvrzené v mailu, pak jsou skutečně platné," odpověděli organizátoři lidem na facebooku.

Letní shakespearovské slavnosti také uvedli, že budou průběžně informovat na svém facebooku o dalších krocích v průběhu odpoledne. Dále se také všem omluvili za nepříjemnosti a dodali, že Ticketportal pracuje na nápravě.