Lidé si do letadla berou zakázané předměty! Mohou o ně přijít

Jelení paroží, propanbutanová bomba, nebo plastový granát. I takové kousky se už cestující snažili pronést na palubu letadla. "Dnes jsme našli tuhle činku, je pětikilová, opravdu těžká, může být nebezpečná," řekl Roman Pacvoň, mluvčí Letiště Václava Havla.

Včera zase pracovníci bezpečnostní kontroly našli u jednoho z cestujících tento tříkilový kámen. S největší pravděpodobností šlo prý o suvenýr. Časté jsou také dlažební kostky, dětské pistolky, opravdové mačety, nebo paralyzéry. Vše spadá do kategorie nebezpečných předmětů.

"Vzali mi nůž," řekl jede z oslovených. "Na místě bez kontroly se toho předmětu vzdají, máme na to boxy, kam mohou věci odložit, nebo je může převzít někdo ze známých," řekl Roman Kusý, pracovník bezpečnostní kontroly. Pracovníci ostrahy si stěžují, že lidé dorazí na letiště na poslední chvíli a přitom netuší, co si s sebou mohou do letadla vzít, pak zdržují ostatní.

Lidé často údajně netuší, že v kufru nemohou mít třeba power banku, nebo elektrické cigarety. To všechno patří do příručního zavazadla na palubě letadla. "Obsahují lithiové baterie a ty by se mohli během letu vznítit," vysvětlil mluvčí letiště. V odpadkových koších ostrahy často končí i repelenty.

S repelenty nemůžete cestovat ani na palubě ani ve velkém kufru, kdyby se vznítili, dostanou se do klimatizace a to by bylo dráždivé. Dovolené jsou také nůžky na nehty do šesti centimetrů.