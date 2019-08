Lidé si připomínají smrt českých vojáků. Před rokem je zabil atentát

Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. Trojice vojáků, kterou stála mise v Afghánistánu život. V pondělí, přesně po roce od jejich smrti, na ně rodiny a kolegové znovu vzpomínali.

"Začali jsme v Táboře v kasárnách, kde jsme zřídili k tomu pietní akt. Máme tam kámen, na kterém jsou vytesána jména našich vojáků, kteří padli," řekl Petr Haška, kaplan 42. mechanizovaného praporu Tábor.

Následně se vojáci z 42. mechanizovaného praporu přesunuli na hřbitov v jihočeské Hluboké nad Vltavou, kde je pochován Kamil Beneš. Pietní akt trval přibližně půl hodiny - na přání rodiny bez přítomnosti médií.

"Ta pieta je vedena mnou, takže v duchovním rázu. Máme k tomu krátké připomenutí života. Máme k tomu přečtení z bible, modlitbu, požehnání, poděkování," popsal Haška průběh piety.

Na jednoho z vojáků, Martina Marcina, v pondělí vzpomínali lidé i v obci, kde sedm let žil. U jeho domu zapálili svíčky. Pamětní deska, kterou slíbil starosta Dívčic, v obci ale ani po roce není.



"Zítra se chystáme do Chomutova a do Mokrouš," doplnil Haška. Právě tam jsou další dva vojáci pochováni. Zemřeli 5. srpna loňského roku na misi v Afghánistánu, při patrole na ně zaútočil sebevražedný atentátník.

Jednoho amerického vojáka a dva příslušníky afghánské armády výbuch těžce zranil. Padlé české vojáky přepravil domů armádní speciál o dva dny později.

Smrt českých vojáků vyvolala velkou vlnu solidarity. Do finanční sbírky pro pozůstalé přispěli lidé několika miliony korun. In memoriam byli povýšeni do hodnosti štábního praporčíka, prezident Zeman je vyznamenal medailí Za hrdinství.

Mise v Afghánistánu dál pokračuje, armáda ale přijala několik opatření. Vojáci už například nejezdí na hlídky vzdálené desítky kilometrů od základny. Na patroly navíc nepřetržitě dohlíží bezpilotní letouny.