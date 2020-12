Kdo se v tom má vyznat? Vláda mění opatření každých pár dní! TABULKY

Bezpečnostní opatření se velmi rychle mění, mnozí si stěžují na to, že už vlastně netuší, co přesně mají dodržovat. Vláda od začátku září jednala v souvislosti s koronavirem 28krát, projednala a odsouhlasila téměř 200 bodů a usnesení, které se týkaly boje s koronavirem.

Boj s koronavirem a bezpečnostní opatření ovlivňují životy všech lidí v České republice, mnozí si ale stěžují na to, že se pravidla často mění. Vláda v souvislosti s koronavirem jedná pravidelně, kromě toho řeší také běžnou agendu, ne všechna zasedání se konají kvůli boji s koronavirem.

Během září v souvislosti s koronavirem zasedala vláda celkem šestkrát. Během těchto zasedání schválila 16 usnesení a bodů, které se dotkly boje s koronavirem. Ať už se jednalo o distribuci ochranných pomůcek či roušky pro seniory a handicapované zdarma, nejvýraznějším krokem vlády bylo během září rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu.

Na tom se vláda shodla 30. září, tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nicméně hovořil o tom, že na rozdíl od jara budou omezení mírnější. Mezi výrazné proměny patřil přechod na distanční výuku na středních školách či například omezení vzájemného kontaktu a shromažďování.





Jednání vlády v souvislosti s koronavirem v září:

Vyhlášení nouzového stavu na 30 dní

Od 5. října pak v České republice začal platit nouzový stav, kdy bylo konečně přesně jasné, jaká krizová opatření budou platit. Zakázány byly hromadné akce ve vnitřních prostorách pro více než 10 lidí, vnějších pro více než 20, nařízeny byly rozestupy, zakázány byly koncerty, divadelní a jiná umělecká představení a slavnosti, kde se převážně zpívá.

Omezena byla divadelní, filmová a jiná podobná představení, opatření se dotkla sportovních akcí v rámci oficiálních soutěží sportovních svazů, bohoslužben, jednání obecních a krajských samospráv.

Restaurace a hospody musely mít mezi 22. a 6. hodinou zavřeno. K jednomu stolu si mohlo sednou maximálně šest osob, zákazníci museli držet rozestupy, omezena byla i kapacita podniku podle míst k sezení.

V některých školách byla výrazně omezena docházka, dotklo se to středních, vyšších odborných a vysokých škol v krajích s červenou a oranžovou barvou v rámci tehdejšího protiepidemického systému. Zrušena byla hudební výchova a tělocvik.

V České republice nicméně stále chyběl jasný plán toho, jak a kdy budou bezpečnostní opatření zaváděna. Prymula tehdy poslancům slíbil, že předloží jasnou strategii.

Už ve čtvrtek 8. října pak přišly další velké změny, které začaly platit v pátek 9. října, další pak v pondělí 12. října. Mezi ty patřil například zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních, uzavřela se vnitřní sportoviště, došlo ke změnám ve výuce na školách, opět došlo k omezení provozu v restauracích, těm se zkrátila otevírací doba do 20:00, přibyla další omezení. Vláda tehdy neoznámila žádno podporu pro ekonomiku, byť se na ní pracovalo. Už tehdy došlo k určitým chybám, které musely být 9. října napraveny.

Zavřené školy i hospody, zákaz alkoholu. Vláda oznámila nová opatření

V pondělí 12. října, kdy začala některá bezpečnostní opatření platit, představila vláda další. Od středy 14. října musely zavřít restaurace, bary a kluby, které mohly vydávat přes okénko, byl zaveden zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech. Shromažďování bylo omezeno na šest lidí. Všem školám byla nařízena distanční výuka, na pomoc byli povoláni někteří studenti.

Ve středu 14. října po mimořádném jednání pak vláda informovala o pomoci restauracím, kultuře i daňových úlevách. Více zde. V pátek 16. října pak na dalším jednání schválila kompenzace a ošetřovné pro OSVČ a také odklad EET.





Lockdown v Česku! Omezení pohybu, zavření obchodů a služeb

Ve středu 21. října po jednání vlády přišla tvrdá rána. V Česku byl od 22. října vyhlášen takzvaný lockdown, omezen byl volný pohyb, rozhodlo se o uzavření maloobchodních prodejen, zavřít museli také poskytovatelé služeb. Vývoj počtu nakažených byl podle tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) alarmující.

Pád bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly

Právě v době zavedení přísného lockdown dostalo Česko zásadní ránu v boji s koronavirem. Prymula byl přistižen v restauraci na pražském Vyšehradě. Ta ale měla být kvůli vládním nařízením zavřená. Ačkoliv se hájil tím, že nic vážného neprovedl, vedlo to k výměně na ministerském postu.

Hned 22. října kdy začala přísná bezpečnostní opatření platit, zasedala vláda znovu, aby schválila pobyt zdravotníků zemí NATO a EU v Česku.





Další fáze lockdownu, zpřísnění opatření

Na pondělním jednání 26. října vláda opět zpřísnila zavedená opatření. Od středy začal následně platit zákaz vycházení po 21. hodině, omezen byl také provoz obchodů. Byl zaveden nedělní zákaz prodeje v některých obchodech.



Ke konci října došlo k výměně na ministerském postu, ministerstvo zdravotnictví v boji s koronavirem začal vést Jan Blatný (za ANO).

Vláda navrhla další prodloužení nouzového stavu do 3. prosince, Poslanecká sněmovna ale odsouhlasila prodloužení jen do 20. listopadu.

Oproti říjnu, kdy vláda zasedala kvůli koronaviru celkem 12krát, tentokrát ministři společně jednali jen sedmkrát, oproti 83 bodům jich schválili 69.





Jednání vlády v souvislosti s koronavirem v říjnu:

Plošné testování pro seniory, postupné rozvolňování

V pondělí 2. listopadu opět zasedla vláda kvůli boji s koronavirem. Kabinet výrazně vyšel vstříc sportovcům, schválil obnovení profesionálních soutěží, profesionální sportovci mohli také začít využívat vnitřní prostory. Vláda také odsouhlasila plošné testování v domovech pro seniory.

V pondělí 9. listopadu pak ministr zdravotnictví Jan Blatný hovořil o tom, že se začínají projevovat opatření a Česko se tak mohlo pomalu začít chystat na řízené rozvolňování. 13. 11 ministr zdravotnictví představil finální podobu protiepidemického systému PES, který měl vnést přehled do toho, kdy a jaká opatření budou přijata.

Následující pondělí 16. listopadu pak vláda rozhodla o úpravě některých opatření. Od středy 18. listopadu se například omezil počet zákazníků v otevřených obchodech podle plochy. Rozhodnuto bylo o návratu žáků středních škol k prezenční výuce. Vláda se také shodla na tom, že požádá Sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu do 20. prosince.

I přes to, že se mělo striktně postupovat podle systému PES přišlo 18. listopadu rozhodnutí o mimořádné výjimce pro psí salóny. Ty pak praskaly ve švech. Za změny schytala vláda tvrdou kritiku.

První větší rozvolňování

V pátek 20. listopadu rozhodla vláda o snížení stupně pohotovosti v systému PES, Česko se od pondělí 23. listopadu přesunulo do čtvrtého stupně. V rámci toho došlo k výraznějšímu rozvolnění některých bezpečnostních opatření. Zkrátil se zákaz nočního vycházení a také se prodloužila otevírací doba obchodů do 23 hodin. Některé další mohly také otevřít, týkalo se to například obchodů se střelivem. Počet účastníků shromáždění se zvýšil na šest.

Na pravidelném pondělním jednání vlády 23. listopadu se ministři věnovali zejména vakcíně proti covid-19. Řešili i další otázky v souvislosti s koronavirem.





Změny v systému PES, tabulky nižších úrovní

Ve středu 25. listopadu se po prvňácích a druhácích dočkali i další školáci. Do lavic se vrátili maturanti a poslední ročníky konzervatoří a vyšších odborných škol. Vláda také umožnila praktickou výuku pro skupiny do 20 žáků a individuální výuku. Už tehdy přišla novinka v systému PES, ministr zdravotnictví oznámil vznik tabulek nižší úrovně.

Další velká vlna rozvolňování

Na konci listopadu vláda rozhodla o tom, že Česko přejde do třetího stupně protiepidemického systému PES. Stalo se tak 3. prosince. V Česku se tak po dlouhé době otevřely obchody, restaurace, fungovat začaly služby. Byl zrušen zákaz nočního vycházení a také zákaz pití alkoholu na veřejnosti, výrazně se rozvolnilo opatření pro shromažďování.

Situace v Česku se ale začala v tu dobu zhoršovat, zdálo se, že restaurace a obchody nezůstanou otevřené dlouho. I přesto došlo k dalšímu rozvolňování v rámci školství.

Jednání vlády v souvislosti s koronavirem v listopadu:

Zpřísnění opatření

V pondělí 7. prosince pak vláda oznámila zpřísnění opatření, ministr zdravotnictví ale nechtěl přechod Česka do čtvrtého stupně pohotovosti. Omezila se tak otevírací doba restaurací a dalších zařízení. Opět se zakázala konzumace alkoholu venku, nastal problém s konzumací jídla a pití na vánočních trzích, zákaz i nadále pokračoval.

Poslanecká sněmovna ve středu 10. prosince odsouhlasila další prodloužení nouzového stavu a to do 23. prosince. Vláda následně informovala o prodloužení opatření do stejného data.

Vláda také upravila usnesení omezující prodej alkoholu. Hospodským totiž připadalo absurdní, že nesmějí prodávat pivo s sebou do džbánku či PET lahví. To už je nyní opět možné.

Následně vyvstal problém kolem neustálých menších proměn vládních nařízení, která postupně omezovala provoz v restauracích, kdy si lidé nejsou jistí, zda si mohou objednat kávu a čaj v kelímcích.

Přesun do čtvrtého stupně a výjimky v systému PES

V pondělí 14. prosince pak vláda rozhodla o přesunu do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES, ministerstvo zdravotnictví oznámilo celou řadu výjimek, které se dotknou například obchodů. Ty zůstanou otevřené a nebudou nadále děleny podle sortimentu. Káva na ulici je opět povolena.

Jednání vlády v souvislosti s koronavirem v prosinci: