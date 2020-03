Lidé stojí dlouhé fronty, aby se otestovali na koronavirus. A bude hůř

Na většině odběrových míst začne příští týden testování i pro ty, co nevykazují žádné symptomy. Nápor lidí se tak podle laborantů ještě zvýší.

V rozestupech čekají před novým testovacím boxem desítky lidí. Všichni s rouškami. Jde o potenciálně nemocné. Během nedělního dopoledne v nemocnici Na Bulovce otestovali přes sto lidí, další čekali ve frontách.

"Proběhlo to rychle, sestřičky byly příjemné, výsledky bych měl vědět zítra večer," řekl Jan, jeden z testovaných. Do té doby bude doma. Po něm následují další a další lidé. Za hodinu lékaři zvládnou odebrat až 25 vzorků, denně to je zhruba 200 otestovaných.

Speciální odběrový stan za téměř milion korun stojí i v Ústřední vojenské nemocnici. I tam zvládnou až dvě stě stěrů denně. A nezastaví se ani v soukromých laboratořích.

"Zatím jsme otestovali několik desítek pacientů s negativním výsledkem, očekáváme v příštím týdnu nárůst v počtu vyšetřených," odhaduje František Flek ze společnosti Ifcor.

Na většině míst od příštího týdne začne testování také lidí bez příznaků i těch, kteří nebyli v rizikových oblastech ani v kontaktu s nakaženým. To už bude za poplatek.

Lékaři doporučují dojet k místu nejlépe autem, s rouškou a nepohybovat se mezi lidmi, například v MHD.