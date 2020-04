Lidé tápou ve vládních opatřeních. Vyrazit ven přitom v klidu můžete!

Výjimku z nošení ochranných prostředků zakrývajících nos a ústa má každý, kdo sportuje na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě nebo na jiných veřejně přístupných místech. Od ostatních s výjimkou členů domácnosti pak musí být nejméně dva metry daleko. Pokud běžíte sami lesem, roušku mít nemusíte.

"Například při pohybu v lese u cyklistiky, kde nedochází k setkávání s lidmi, rouška být nemusí. Ale pokud jedete po cyklostezce a míjíte ostatní účastníky provozu, tak tam k tomu kontaktu dochází a rozhodně není splněn dvoumetrový rozestup," vysvětlil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Většina sportovců, kteří vyrazili v neděli na cyklostezku u Vltavy, roušku měla, a to ať už bruslili nebo jeli na kole. "Já už jsem si docela zvykla, ale na začátku to bylo těžké," řekla jedna z bruslařek. "Člověk se musí přizpůsobit. Je to těžké, ale jde to," přidal se další.

Cvičit se tedy může i na venkovních sportovištích, platí tady ale stejná pravidla. Pokud je ve venkovní posilovně více lidí, je nutné nosit roušku a dodržovat dvoumetrové rozestupy. Stále je také omezen volný pohyb. Povoleny jsou ovšem výlety do přírody nebo parků.

Pozor ovšem na městská shromaždiště, jako jsou například pěší zóny nebo náměstí. Jen procházet problém není, ale posedávat nebo dokonce popíjet už ano. Ve Vyškově tak v sobotu musela policie řešit sraz 11 mladých lidí uprostřed zámecké zahrady. Neměli roušky a porušili zákaz shromažďování. Nemohli se ohánět ani výjimkou pro osoby žijící ve společné domácnosti.

Pokud dodržíme platná opatření, je naopak pobyt na čerstvém vzduchu prospěšný. "Doporučuji lidem, aby si vzali roušky a šli ven. Nesrocujte se, ale běžte do přírody, ne do obchodu nebo supermarketu. Protože sluníčko a vitamín D, který se produkuje v kůži při slunečním svitu, zlepšují imunitu. Zůstat doma je tak to nejhorší, co může člověk udělat," poradil praktický lékař Cyril Mucha.