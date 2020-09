Lidé u stolu dostali jeden účet, podnik pokutu. Schillerová postup hájí

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v písemné interpelaci obhajuje pokutu, kterou dostal majitel restaurace za to, že pro celý stůl vytiskl společnou účtenku. Podle ní takové chování může vést k obcházení elektronické evidence tržeb (EET).

"Dotazoval jsem se vás na základě mediálně známého příkladu, kdy podnikatel dostal pokutu ve výší pět tisíc za to, že vydal souhrnnou účtenku za útratu celého stolu. Hosté se dohodli, že si útratu rozdělí," napsal mimo jiné v interpelaci poslanec ODS Vojtěch Munzar.

Pokračoval, že ho zajímá, jak takové chování může například vést k obcházení placení daní nebo pokřivení podnikatelského prostředí, což jsou podle něj argumenty, kterými vláda zavádění EET vysvětlovala.

Schillerová ovšem tvrdí, že dotyčný hospodský vystavením souhrnné účtenky chybu udělal. "Akceptací takového postupu vzniká prostor pro obcházení evidence tržeb a snižuje se tak její efektivita. Je to obdobné, jako kdyby podnikatel evidoval například tržby za celý den vždy jen jednou souhrnnou částkou," reagovala na poslancův dotaz.

Podle ní to, že každý z lidí sedících u stolu nedostane svůj vlastní účet, "zkresluje data v systému, vytváří prostor pro různé manipulace s tržbami a snižuje míru kontrolovatelnosti plnění daňové povinnosti."

Vystavení hromadné účtenky podle ministryně dokonce popírá základní princip evidence tržeb. V odpovědi na interpelaci ovšem zároveň napsala, že pokud platí jeden člověk za více stolů na rodinné oslavě, tak v tom problém nevidí.

Téma přišlo na přetřes na čtvrteční schůzi Sněmovny, kdy někteří opoziční poslanci Schillerovou zkritizovali. "Dodneška jsem netušil, že z pohledu finanční správy je nezákonné zaplatit útratu za stůl. Doufám, že až bude příště večírek klubu ANO, že si požádáte o 77 účtenek a nikdo nebude platit za celý stůl nebo za celou restauraci," hřímal šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Schillerová na kritiku odvětila, že v tomto konkrétním případě byl problém nejspíš v tom, že provozovatel vydal jednu účtenku pro více platících lidí.

Na tato slova rozčíleně reagoval pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. "To není vůbec žádný problém, to je úplně normální. A říkat, že je to nezákonné, je úplně na palici," nechápal.