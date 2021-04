Lidé už některá opatření ignorují. Vláda to ví a zváží rozvolnění

S odeznívající pandemií a teplejším počasím se vládní opatření z myslí lidí vytrácejí. Lidem například přijde nesmyslné nosit venku na čerstvém vzduchu a sluníčku respirátory a na zahrádkách restaurací se objevily židličky, na kterých posedávají hosté. Opozice i někteří odborníci tvrdí, že vláda svými rozhodnutími jen dohání to, co už lidé sami dělají.

To, že zahrádky restaurací mají otevřít podle plánu rozvolňování nejdříve 17. května, už řadu provozovatelů netrápí.



Jen na Karlínském náměstí v Praze jsme v okruhu 200 metrů narazili na tři podniky, které mají otevřené zahrádky pro hosty.

Fungují bez obsluhy a v podstatě se k nim provozovatelé nehlásí. Převážná většina kaváren a restaurací sice vládní nařízení dodržuje, ale připravená mají hygienická opatření a tvrdí, že bezpečně otevřít mohou prakticky hned.





"Ti, kteří buď nemají zahrádku nebo neotevřeli, tak jsou na tom biti. Gastronomie je připravená, máme projekt Bezpečná restaurace, který zaručuje, že provoz na zahrádkách bude bezpečnější než současné postávání v hloučkách," řekl provozní restaurace Luboš Kastner.





Vláda o problému se zahrádkami ví. "Samozřejmě, že to vnímáme a zatím je máme zařazené do 4. balíčku, protože zatím to až tak živelně neprobíhalo. Začaly se objevovat až teprve s pěkným počasím. Vždycky v pondělí a ve čtvrtek přehodnocujeme mimořádná opatření a o zahrádkách určitě budeme vést diskusi," uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

A právě přehodnocování na základě chování veřejnosti kritizují někteří lékaři i opozice. Nejedná se přitom jen o samovolné otevírání zahrádek, ale například i nošení roušek na veřejnosti.



"Pan ministr nebo paní hlavní hygienička si nevšimli, ale dochází tady opravdu k takovému samovolnému rozvolnění a je to logické. Lidé už jsou unavení a chtějí se setkávat. Samozřejmě za přísnějších hygienických podmínek by bylo lepší to uvolnit a pak mít šanci dodržovat ta opatření," myslí si například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Připadá mi zvláštní, že nejdříve se takhle chovají lidé a pak teprve si toho všimne vláda a dělá ta opatření vlastně ex post. Já si myslím, že nějaký význam rouška má, ale samozřejmě venku je naprostý nesmysl ji nosit," řekl lékař Lukáš Pollert.



"Roušky takhle venku neřeší virózu a konec konců jaro ukázalo, že vlny viru nebo různé kmeny jdou svým životem po osmi týdnech. Kdo chce věřit, že to má něco společného s rouškováním, tak ať v to věří," uvedl senátor a lékař Jan Žaloudík (za ČSSD).



"Vidíme v ulicích, že mnoho provozovatelů, a já je v tomto chápu, má kromě výdejního okénka například lavičky, stolečky, byť se k nim nehlásí. Ministerstvo by se mělo zamyslet nad tím, aby vymyslelo podmínky, za kterých lze povolit předzahrádky," řekl poslanec Pavel Třešňák (Piráti).



Podle opozice si za nedodržování pravidel může vláda sama. "Já se domnívám, že je to důsledek toho chaotického postupu vlády, kdy se opatření mění v řádu několika dnů či hodin," řekl poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.



Policie ovšem v kontrolách nepřestává. "Policisté kontrolují dodržování všech vládních nařízení. Například za čtvrtek bylo 800 kontrol a policisté zjistili přibližně 10 pochybení," řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

