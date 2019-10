Z Číny prchají tisíce lidí. V kamionu chtěli za lepším životem, našli smrt

Devětatřicet nalezených těl čínských migrantů postupně vyšetřovatelé převezli do márnice, kde bude probíhat jejich pitva. Do Velké Británie se všichni dostali kontejnerem z Belgie a poté byli přemístěni do návěsu mířícího do Essexu. Podle vyšetřování všichni umrzli během jízdy v návěsu. Ze své země nejspíš uprchli kvůli chudobě, teroru a zajištění bohatšího života. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že se stali obětí pašeráků.