V Tatrách se tlačí nezkušení turisté! Hromy ignorují, předpověď nesledují

"Úspěšná túra nekončí na vrcholu, ale zpět v chatě." Motto horolezců a turistů mluví jasně, přesto se najdou lidé, kteří jsou kvůli výstupu až na vrchol ochotní riskovat svůj život. Mnoho takových podle svědků zůstalo ve čtvrtek v Tatrách, přestože už hřmělo a bylo jasné, že oblast zasáhne bouřka.

Na nepochopitelné chování turistů v horách dlouhodobě upozorňují na sociálních sítích i zkušenější horalové. "Včera jsme scházeli ze Zbojnické a kolem jedné šli lidi teprve nahoru. To samé předevčírem kolem 15. hodiny na Bystrou lávku od Furkotské doliny. A potkali jsme i lidi v žabkách a crocsech," píše Roman.

"Mnohokrát se mi stalo, že jsem doslova utíkal z hor před bouřkou a cestou dolů jsem potkával rodiny, které teprve stoupaly na kopec. Ani jeden z nich si neuvědomil, co znamená bouřka v horách. Když jsem je upozornil, aby se radši otočili, tak se mi vysmáli. Řekli, že se nezaleknou několika blesků," potvrdil Tošo.

Právě brzké vstávání a vyrážení na túru co nejdříve patří k základním pravidlům, která by měli lidé v Tatrách dodržovat. Píše o tom portál wyborcza.pl. Horská služba opakovaně varuje, že se počasí v horách může rychle změnit, a pokud udeří bouřka, je lepší nebýt na vrcholu.

Jenže lidé často ani nesledují předpověď počasí, než se do hor vydají. Pokud hrozí, že se přižene bouřka, je lepší túru odložit na jiný den. "Lidé, kteří neznají hory, si prostě řeknou, že když je ráno hezky, tak musí být i po obědě. Já osobně mám v horách vždy zapnutý internet a sleduju počasí i při výstupu," prohlásila Zuzana.

Čtyři oběti a přes stovku zraněných měl na svědomí blesk v oblasti kolem hory Giewont, která se dlouhodobě potýká s masovým turismem. Už před deseti lety se v médiích objevily fotografie, na kterých stovky turistů čekají ve frontě na vrchol Giewontu.

Tato hora je v bouřce obzvláště nebezpečná, protože kovový kříž na vrcholu přímo přitahuje blesky. Kolem stezky jsou navíc kovové řetězy, které slouží jako zábradlí a zároveň pro zachycení rukama, pokud je před vámi náročný výstup. Právě těchto řetězů se podle horské služby mnoho zraněných drželo.

"Giewont je masovka, tam snad nikdo soudný v tuto roční dobu za takového počasí neleze, rovněž exponovaný Baníkov, samé řetězy. Zrovna ty Roháče, kde není kam sejít, to je čiré bláznovství," popsala Silvie. Na hoře Baníkov zemřel ve čtvrtek po úderu bleskem Čech, Češka se zranila.

Při sebemenším náznaku bouřky radí Tatranský národní park okamžitě vyrazit nazpět. Pokud vás i přesto bouře zasáhne, neměli byste se skrývat pod skalními převisy ani se skály dotýkat. Doporučuje se dřepnout si na špičky, případně se posadit na batoh, pokud ho máte, a schoulit se do klubíčka. Rozhodně se nedržte ve skupině, ale naopak se co nejvíce rozptylte po okolí.

V případě, že se stanete svědkem úderu bleskem do člověka, zavolejte záchranáře nebo horskou službu. Poté zkontrolujte, jestli je oběť při vědomí. Pokud ne, pootevřete jí pusu, aby měla co největší přísun kyslíku. Kdyby i tak do deseti vteřin nezačal dýchat, zahajte resuscitaci. Pokud jsou na těle stopy popálení, ochlaďte je studenou vodou a zakryjte obvazem.

Podívejte se na záběry ze záchrany v Tatrách: