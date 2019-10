MHD zdarma končí! Musíte zase platit, vzkázalo lidem vedení města

Od pondělí 4. listopadu se cestující městskou hromadnou dopravou (MHD) ve Valašském Meziříčí musí připravit na zásadní změnu. Kvůli prodloužení smlouvy s dopravcem musí město zavést po dvou letech povinnost platit jízdné. Ta bude platit až do konce příštího roku. Zdarma budou jezdit jen lidé starší 65 let nebo děti do šesti let.

Valašské Meziříčí muselo prodloužit smlouvu se svým současným dopravcem. Podle legislativy EU tak není možné dále provozovat MHD zdarma. "K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit proto, že jsme čekali na výsledek soutěže na zajištění autobusové dopravy, kterou vypsal pro celé své území Zlínský kraj. Dalším důvodem bylo, že jsme prováděli změny v jízdních řádech a nebyl tak znám celkový roční kilometrický nájezd našich autobusů," vysvětlil starosta Robert Stržínek.

Město teď připravuje podmínky pro soutěž na provozovatele MHD. Realizovat by ji mohlo během příštího roku. "Nový dopravce, který vyjde z nyní připravované soutěže, by měl zajišťovat provoz MHD ve Valašském Meziříčí až do konce roku 2030. Jednou z podmínek zadávacího řízení mimo jiné bude, aby byla možnost provozovat MHD zdarma po celé desetileté období," doplnil starosta.

Opětovné jízdné bude platit od 4. listopadu do 31. prosince roku 2020. Týkat se nebude cestujících nad 65 let, dětí do šesti let nebo držitelů ZTP. Ti všichni i nadále pojedou v MHD zadarmo.

Pokud lidé jezdí pravidelně, mohou si pořídit čipovou kartu za 130 korun s tzv. síťovou jízdenkou. "Pro vyřízení karty budou potřebovat dokladovou fotografii a vyplněnou žádost. Ta bude poté vyřízena do sedmi dní," uvedla Dagmar Hermannová z odboru komunálních služeb radnice.

Město chápe, že znovuzavedení platby bude pro některé lidi komplikací. "Přesto jsme se na období následujících 14 měsíců snažili nastavit podmínky tak, aby byl dopad na jejich peněženky co nejmenší. Těší nás také obrovský zájem o využívání MHD a přáli bychom si, aby nadále rostl," dodal starosta Stržínek.