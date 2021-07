Lidé vzali odběrová místa útokem! Zkolaboval i rezervační systém

Negativní test je potřeba pro vstup do většiny evropských států. I proto lidé momentálně doslova zavalili testovací centra a sehnat volný termín v krátké době je skoro nemožné. Navíc rezervační systém kolaboval a lidé dokonce přemlouvali zdravotníky přímo v odběrových centrech, aby jim test udělali.

Pan Silný je očkovaný, ale jeho manželka a děti ne. Právě proto zkoušel přemluvit zdravotníky, aby je otestovali. Neúspěšně. Sen o dovolené se tak rozplynul. "Nepochodil jsem. Jsem u třetího odběrového místa. Nikde neberou, protože systém zkolaboval. Nejbližší termín na testování je 7. července. To už se skoro vracím. Nevím vůbec, co budu dělat. Pravděpodobně zkusím zavolat na booking, kolik mě bude stát stornopoplatek. Doufám, že ne všechno, a zařídím si dovolenou v České republice,“ popsal pan Radovan Silný.



Například v Liberci se na testování můžete objednat nejdříve za týden. "Nemají se kam vejít. Paní potřebovala antigenní test, protože už mají zaplacené Chorvatsko. Oběhla pět míst a nikde ji nevzali,“ řekla pracovnice odběrového místa.



Někteří lidé si zlost vylévají na zdravotnících. "Jsou agresivní. Bouchají, řvou na sestřičky. Takže já je vždycky musím krotit,“ doplnil sanitář z libereckého odběrového místa Luboš Džerenga.



"Personál za to nemůže vůbec. Operativně jsme prodloužili provozní dobu až do 17. hodiny. Přidáme 1000 odběrů PCR testů týdně. Předpokládáme, že ta objednací doba by se měla zkrátit na nějaké dva, maximálně tři dny,“ informoval mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Říčař.



Lidé tak zatím musí doufat, že situace se zlepší po prodlouženém víkendu.