Sběrači vzali jahody útokem! Tady si je stále můžete natrhat. PŘEHLED

SCHWENK jahody - plantáž naleznete buďto v pražské Uhříněvsi nebo Na Hájku. Za kilo vlastnoručně nasbíraných jahod zaplatíte 60 korun. Jahody Schwenk můžete také koupit už natrhané v kiosku. Cena za kilogram natrhaných jahod činí 100 korun. Otevírací doba plantáže je od 8 do 20 hodin.

www.schwenk-jahody.cz

Kunratické jahody - prodej jahod probíhá každý den od 8 hodin, na parkovišti u Kunratického kostela. Cena jahod je 110 Kč/kg. Cena jahod na samosběru je 66 Kč/kg. Otevírací doba na poli je od 7 do 18 hodin nebo do vysbírání.

www.kunratickejahody.cz

Jahodárna Vraňany - samosběry probíhají od 7 do 18 hodin. Cena samosběru je 69 Kč/kg. Sběr probíhá do vlastních nádob, nebo do prodávaných košíků. Nakoupit jahody můžete na prodejně, kde nabízí dokonce deset různých odrůd.

www.jahodarna-vranany.cz

Starý kolín - Starokolínské jahody nabízí samosběr jahod od 6 do 20 hodin. Cena za samosběr je 45 Kč/kg.

www.starokolinskejahody.cz

Jahodárna Sedlčánky - samosběry jsou v současné chvíli omezeny a je vhodné se vždy předem telefonicky informovat na čísle 777 750 048. Sběr za normálního provozu probíhá každý den od 8 do 19 hodin. Kilogram jahod vyjde na 59 korun,

www.albaflor.cz

Jahodárny Oskořínek - otevírací doba v sezóně je od 8 do 18 hodin. Jahody si nasbíráte za 40 Kč/kg. Vzhledem k měnící se situaci je lepší se vždy předem o provozu plantáže informovat na telefonním čísle 603 861 092.

www.jahody-oskorinek.unas.cz

Ovocné sady Bříství - firma nabízí samosběr jahod každý den od 7 do 20 hodin. Možností je také si od 29. června objednat již načesané jahody na e-mailu vomackova@bristvi.cz

Zahradnictví Jan Černoch - každoroční sezónní samosběr jahod je zahájen. Termíny jsou vždy předem oznámeny na facebookové stránce.

Farma U Miklasů - pořádá samosběr jahod každý den od 13 do 17 hodin. Cena jahod je 59 Kč/kg.

"Nezrálých jahod je stále dostatek," informuje farma na svých stránkách.

Jahodárna Klatovy - v Klatovech nabízí jak už natrhané jahody, tak i možnost samosběru. Termíny vždy lásí předem na svých sránkách. Cena za samosběr je 60 Kč/kg a za už natrhané jahody zaplatíte 10 Kč/kg.

Zahradnictví U Růženky - zahradnictví kvůli letošnímu špatnému počasí samosběr už nenabízí. Člověk si každopádně i nadále může koupit již nasbírané jahody za 100 Kč/kg. Zahradnicví je otevřeno od pondělí do pátku v čase od 9 do 17 hodin.

www.zahradnictvi-klatovy.cz/uruzenky/

Jahody Funck Odrava - mrazy zasáhly i jahodárnu Funck v Odravě. Firma nabízí samosběr jahod pouze v předem stanovených termínech. Cena jahod je 65 Kč/kg.

www.jahodyodrava.cz

Sempra Turnov - čerstvé jahody si buď můžete koupit už natrhané za 70 Kč/kg nebo si je sami natrhat za 50 Kč/kg. Otevírací doba je každý den od 8 do 17 hodin.

www.sempra-turnov.cz

Jahodárna Brozany nad Ohří - plantáž naleznete mezi obcí Doksany a dálnicí D8. Termíny sabosměru jsou vždy předem hlášeny. Jahody si můžete zakoupit také ve stánku v Doksanech. Bližší informace získáte na čísle 774 355 047.

www.jahodarnabrozany.cz

Jahody Piletice - jahod je podle firmy letos málo. Otevírací doba je v závislosti na počasí od 8 do 18 hodin. Cena jahod ze samosběru je 55 Kč/kg.

www.jahodypiletice.cz

Ovocnářství Hlaváček - samosběr je každý den od 7 do 18 hodin. Natrhané jahody ovcnářství nenabízí. Bližší informace získáte na čísle 603 378 675.

Agrodružstvo Lhota pod Libčny - jahody je možné sbírat na plantáži i ve fóliovníkcích. Cena je jednotná 50 Kč/kg. Sbírá se od 7 do 18 hodin. Sběrači si musí přinést vlastní nádoby.

www.agrolhota.cz

Farma Drahoš - samosběr jahod probíhá na farmě již od začátku června. Informace o samosběru získáte na čísle 739 841 706. Cena je 50 kč/kg.

Jahody Staré Ždánice a Podůlšany - samosběry nadále probíhají, konkrétní data najdete vždy na webových stránkách. Cena jahod při samosběru je 50 Kč/kg.

Jahody Ondráček - jahodárna nabízí kvůli špatnému počasí poue samosběr. Sběr probíhá od 8 hodin ráno až do vysbírání. Cena jahod se odvíjí od kvality odrůdy.

www.jahodyondracek.cz

Jahodárna Bratčice - cena za jahody, které si sami natrháte je 60 Kč/kg. Sběr probíhá na plantáži, která je od hlavní vjezdu značená tabulemi. Jahody jsou pěstovny na fólii a jsou zavlažovány a vyživovány kapínkovou závlahou.

www.jahodarnabratcice.cz

Jahody Šakvíce - silné deště v poslední době potrápily i jahodárnu V Šakvících. Samosběr je každý den od 9 do 17 hodin. Jahody se sbírají v areálu JZD.

Jahodárna Slavonín – samosběr probíhá v předem stanovené termíny od 8 do 18 hodin. Cena jahod je 50 Kč/kg. Pro další informace volejte linku 602 571 516.

Jahodárna Prostějov – provoz jahodárny je dobré sledovat na internetových stránkách. Otevírací doba se totiž často mění. Plantáž také nabízí sníženou akční cenu 50 Kč/kg pro superpozdní červencovou odrůdu.

www.jahodarny.cz/prostejov/

Jahodárna Hamberk - nabízí samosběr jahod za sníženou cenu 39 Kč/kg. Sběr dle vypsaných termínů od 15 hodin. Nasbírané jahody si můžete na místě zakoupit za 79 Kč/kg. Více informací na facebookové stránce.

Jahody z Holešova - sbírání jahod začalo v pondělí 1. června. Cena se pohybuje mezi 50 a 90 korunami za 1 kg, podle jakosti jahod. Samosběr probíhá každý den od 8 do 19 hodin, včetne sobot a nedělí.

www.jahodyzholesova.cz

Farma Lička - farma vždy termíny sběru zveřejňuje na svém facebooku. Dříve byly nutné rezervace, což už teď neplatí. Sběr probihá od 8 do 13 hodin. Cena je 55 kč/kg.

