Fitness sportovci se s karanténou vypořádali po svém! Cvičili on-line

Karanténní opatření znepříjemnilo život všem vlastníkům posiloven a jiných sportovních zařízení. Ve Fitness AVE se ale rozhodli nenechat to jen tak. Vymysleli náhradní plán, díky kterému se mohli alespoň částečně udržet finančně nad vodou.

Fitness AVE Přerov se ani po nuceném uzavření posilovny nevzdalo. Majitel Jindřich Štěrba se rozhodl, že nenechá své stálé návštěvníky ve štychu a umožní jim na sobě i nadále pořádně pracovat.



Jak sám Štěrba na začátku karantény řekl, na vše se snažil dívat z té lepší stránky. Mohl by sedět doma, cítit se ublíženě a nadávat na celý svět kolem, ale to by nic nevyřešilo. Vymyslel tak spolu s několikanásobnou mistryní světa ve fitness Lenkou Červenou Bořutovou on-line tréninky.



Přístupné byly jak pro stálé návštěvníky, tak pro širokou veřejnost. Každý den od pondělí do pátku probíhalo od 18:30 v živém přenosu cvičení, kde si ke svému přišli jak úplní začátečníci, tak zdatní sportovci.



Aby mohla posilovna i po skončení vládních nařízení nadále fungovat, požádali všechny sportovní nadšence, kteří se lekcí účastnili, o finanční podporu v podobě symbolické částky za týden on-line cvičení.



"Za naši firmu můžu říct, že do dnešního dne jsme z vládní pomoci neviděli ani korunu. Většina pomoci se nás vůbec netýká nebo na ni nemáme nárok. Jedinou pomoc, na kterou máme nárok a o kterou jsme požádali, je z programu Antivirus," uvedli 23. dubna na facebookových stránkách Fitness AVE.



I zmíněný symbolický příspěvěk tak pro ně byl nadějí. Ale ani to nebylo tak snadné. "Přestože se k naší komunitě Fitness AVE outdoor přihlásilo kolem 350 sledujících, jen zlomek z nich poslal od začátku našeho zavření alespoň jednou 300 korun za tréninky," dodali. Následně proto museli pravidla trochu zpřísnit. Naštěstí se vládní opatření záhy uvolnila, a tak mohl Štěrba brány posilovny znovu otevřít.