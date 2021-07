Lidé z obcí po tornádu mohou žádat o další dotace. NÁVOD, jak na to

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo mimořádné finanční prostředky pro obce zasažené přírodními živly. Obce, kraje a v některých případech i domácnosti mohou využít jedné ze tří dotačních výzev. Ty připravilo ministerstvo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Zažádat o dotace je možné už od pátku, peníze mají sloužit zejména k likvidaci a znovuvyužití stavebního materiálu a odpadů z dočasných skládek, které vznikají úklidem po tornádu, k obnově vodohospodářské infrastruktury včetně vyvrtání nových studní, opravě domovních čistíren odpadních vod nebo ke kompletní výsadbě nové zeleně, parků či alejí.

"Následky ničivého tornáda jsou katastrofické, to už bohužel vrátit nelze. Co ale udělat můžeme, je co nejrychleji obnovit běžný život v obcích. Pro obce postižené živelní katastrofou jsme proto urychleně připravili speciální dotační výzvy, ve kterých jsme pro zasažené obce i kraje připravili celou půlmiliardu korun," sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

O co všechno můžete zažádat

Hlavní část peněz (300 milionů korun) vyčlenilo ministerstvo na odstranění dočasných skládek, které vznikají na několika vytyčených místech poblíž postižených obcí, a kde se hromadí odpad z poničených nemovitostí, stavební suť, nábytek, zbytky zeleně, ale i nebezpečný odpad.

"Krajům pomůžeme s jeho vytříděním, zpracováním, ekologickou likvidací i sanací a následnou obnovou území po odvozu a zpracování veškerého materiálu," ubezpečil Brabec.

Sto milionů korun pak půjde obcím i domácnostem na obnovu vodohospodářské infrasktruktury i studní a domovních čistíren odpadních vod, dalších 100 milionů pak obcím na obnovu zeleně.

"Dotace bude vždy stoprocentní a může být vyplacena dopředu jako záloha,“ informoval ministr s tím, že žádat lze o dotaci i na zanesené malé vodní nádrže a vodní toky, ale také poškozené sběrné dvory, kompostárny, kontejnery na sběr a svoz odpadů a podobně.

Přesné podmínky k jednotlivým dotačním výzvám najdete zde.

Jak podat žádost

"Chceme, aby měli všichni s vyřízením dotace co nejméně práce, proto jsme celý postup vyřízení žádosti maximálně zjednodušili, navíc budeme plně k dispozici k případným dotazům či konzultacím,“ řekl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žadatelé podají žádost elektronicky z webu přes systém AIS, kde vyplní základní informace k projektu. "Jakmile bude žádost schválena a uzavřena smlouva, vyplatíme dotaci zálohově na účet žadatele. Teprve po doložení skutečných výdajů bude provedeno vyúčtování dotace,“ vysvětlil Valdman.

Ti, kteří nemají s tímto systémem zkušenost, mohou kontaktovat pracovníky call centra Fondu na telefonním čísle 800 260 500 nebo e-mailem na dotazy@sfzp.cz. Zároveň mají k dispozici i odborné konzultanty uvedené na stránkách výzvy, kteří mohou dojet do postižených obcí.

Žádosti mohou zájemci z řad obcí, krajů, fyzických a právnických osob podávat od pátku od 16. července. Příjem žádostí u výzvy na odstranění skládek poběží do konce listopadu letošního roku, u výzvy na obnovu infrastruktury do konce prosince a o dotaci na obnovu zeleně je možné žádat až do 30. listopadu 2022.

