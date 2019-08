Lidé z Poličky zřejmě pili fekálie! Testy odhalily střevní bakterie

“Byly zjištěny zvýšené hodnoty indikátorových bakterií fekálního původu ve vrtu V7 v lokalitě Hegerova. Jedná se o běžné bakterie ze zažívacího traktu lidí, jejich nález ale indikuje možnost přítomnosti patogenních mikroorganismů, například enterovirů, které jsou nejčastějším původcem průjmových onemocnění,“ uvedl ve středu městský úřad.



Výsledky rozborů odhalily bakterie Escherichia coli a další koliformní bakterie, stejně tak jako intestinální enterokoky. Tyto mikroorganismy mohou kromě průjmů způsobit infekce močových a žlučových cest, meningitidu a další onemocnění.



Vzorky vody jsou nyní i na speciálním virologické vyšetření. Výsledky by měly být známé ve čtvrtek.



Lidé na sociálních sítích i čtenáři TN.cz si stěžují na opožděný zásah úřadů. “Až do soboty nebyly k dispozici relevantní informace o zvýšeném počtu zažívacích potíží občanů, potažmo ani informace, které by tyto potíže, byť teoreticky, spojovaly s kvalitou vody,“ sdělil městský úřad. Vrt V7 byl prý otestovaný na konci června a nebyla v něm žádná bakteriální kontaminace.



V pondělí se v lékařských ordinacích v Poličce objevily nejméně desítky lidí se zdravotními potížemi. Za ty zřejmě může kontaminovaná voda. Provozovatel vodovodní sítě začal s čištěním, proplachováním a chlorováním vodovodní sítě.

Odkalování vody v Poličce:



Voda do zasažených oblastí teče nyní z náhradních zdrojů. Město i hygienici přesto varovali všechny poličské obyvatele, aby vodu před pitím převařovali nebo pili balenou. To platí až do odvolání.

Podívejte se na reportáž TV Nova o kontaminované vodě v Poličce: