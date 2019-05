Lidé zachraňovali své kufry! Kvůli tomu ostatní uhořeli, tvrdí experti

Jen několik vteřin mají cestující na to, aby při nehodě opustili letadlo. Palubní personál vydá vždy pokyny k evakuaci, kterými by se lidé pak měli řídit. Jenže při nedělní nehodě letadla Suchoj Superjet na moskevském letišti Šeremeťjevo se ukázalo, že pro některé je důležité hlavně zachránit osobní věci, a to například kufry.

Dokazují to i videa, která kolují po sociálních sítích. Na nich jsou vidět lidé, kteří vybíhají z letadla i se svými zavazadly. Pokud dojde v letadle k evakuaci, může ji právě zpomalit to, že si lidé začnou brát své věci a zablokují tak uličku.

Podle leteckého experta Vadima Lukasheviče lidé zemřeli hlavně kvůli tomu, že je někdo zdržoval se svým kufrem. "Někteří z nás se chovají tak, že i v takové situaci jsou pro ně důležitější vlastní věci. Lidé včetně dvou dětí zemřeli, ale někdo si zachránil kufr," řekl Lukashevič pro ura.news.

Cestující, kteří si brali svá zavazadla, nejspíš potrestaní nebudou. "S největší pravděpodobností se nic nestane. Chování lidí může být odlišné. Ten člověk je ve stavu šoku…V takové situaci je přemýšlení o vašem kufru však ošklivé a špatně. Člověk uchopí kufr a evakuace cestujících se zastaví. Někdo může zemřít," vysvětlil kp.ru pilot 1. třídy Andrej Litvinov.

Letadlo Suchoj Superjet havarovalo v neděli 5. května kolem osmnácté hodiny místního času. Stav nouze vyhlásili piloti krátce po startu linky z Moskvy do Murmansku. Letadlo pak při přistání začalo hořet. Na palubě bylo 78 lidí – 73 pasažérů a 5 členů posádky. Ruské úřady potvrdily, že při nehodě zemřelo 41 lidí včetně jednoho člena posádky.

Zatím není jasné, proč k nehodě letadla došlo. Na místě nehody pracují desítky odborníků, kteří zjišťují, co se stalo. Podle svědků letadlo prý zasáhl blesk. Mohlo však podle expertů dojít i ke zkratu nebo jiné poruše. Vyšetřovatelé odebrali vzorky pohonných hmot, budou zkoumat záznamy z kamer a také by mohla napovědět černá skříňka.

Podívejte se na video, na kterém jsou vidět lidé utíkající s kufry z letadla: