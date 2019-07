Lidé znovu zoufale shání léky, chybí jich víc než sto! PŘEHLED

Čeští pacienti znovu zoufale shání některé léky. Poté, co se kritická situace ze začátku roku uklidnila, se v posledních týdnech znovu počet přípravků, kterých je na trhu nedostatek, znovu zvyšuje. V současnosti jich podle analýzy České lékarnické komory (ČLnK) chybí více než stovka.

"Chybějící léky se nepředvídatelně střídají. Většinu výpadků léků řeší lékárníci prostřednictvím generické substituce, velký problém ale nastává u těch léčivých přípravků, které nejsou nahraditelné," uvedl prezident ČLnK Lubomír Chudoba s tím, že některé léky chybí také v Polsku, Belgii nebo Švýcarsku.

Mezi přípravky, po kterých je největší sháňka, nechybí lék na alergii Dithiaden, přípravek na hojení ran Iruxol nebo léky na bolest Algifen a Aulin v rozpustných formách. V nemocnicích je pak podle lékárníků nedostatek léku na prevenci nevolnosti Deganu nebo různých léků užívaných k anestezii.

Lékárníci se marně brání, že za výpadek léků nemohou. Pacienti si na nich přitom často vybíjejí vztek, protože právě prodejci nebo lékárníci musí špatnou zprávu oznámit. V případě, že existuje náhrada, mohou lidé přímo v lékárně dostat jiný lék. V opačné situaci musí znovu za svým lékařem, aby jim předepsal přípravek s podobnými účinky.

Podle lékárnické komory stojí za výpadkem léků více důvodů, mimo jiné potíže z dodávkami ze strany výrobců. "Ti stále častěji hlásí problémy s výrobou účinných látek, která je celosvětově koncentrována do rukou minima firem. Stačí výpadek jedné z nich a velmi významně to postihne dodávky do mnoha zemí," sdělil viceprezident ČLnK Aleš Krebs.

V Česku jsou navíc podle Krebse léky poměrně levné, a tak výrobci upřednostňují země, kde za ně dostanou víc. "Cena, respektive úhrada ze zdravotního pojištění, mnoha z nich na jeden den je pro obraznější porovnání nižší než cena rohlíku. Dovoz většího množství za těchto podmínek se pak výrobcům nemusí vyplatit," vysvětlila mluvčí ČLnK Michaela Bažantová.

Ceny léčivých přípravků podle lékárníků v minulosti stlačily státní orgány a pojišťovny. Dlouhodobým problémem je pak vývoz léčiv, určených pro Česko, do jiných zemí.

To, zda i váš lék na českém trhu chybí, si můžete zkontrolovat v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). "V případě, že je nahlášené přerušení dodávek, naleznete zde nejen termín přerušení, resp. obnovení, ale případně také nahrazující léčivý přípravek," informovala mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

To, že některý lék nemají ve vaší nejbližší lékárně, ale neznamená výpadek léku jako takového. Podle státního ústavu také nemusí přerušení dodávek znamenat, že budou léky na trhu okamžitě chybět. Vždy záleží na zásobách jednotlivých lékáren.

"Krátkodobé přerušení v řádu dnů či několika málo týdnů se pacienta nemusí nijak dotknout, a opačně - od obnovení dodávek do skutečné dostupnosti v lékárně může uplynout i několik dnů," vysvětlila Peterová.