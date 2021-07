Češi zuří kvůli důchodové kalkulačce, k aplikaci mají řadu výhrad. ANKETA

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spustila aplikaci, která má lidem pomoci jednoduše vypočítat, kdy půjdou do důchodu a na kolik peněz dosáhnou. Češi ale důchodovou kalkulačku kritizují. Někteří z nich se do ní ani nedokážou přihlásit.

Díky Informativní důchodové aplikaci (IDA) se měli lidé snadno dozvědět důležité informace týkající se jejich důchodového pojištění. "Rychle a jednoduše zjistíte, jaký je váš důchodový věk (u žen i s ohledem na počet dětí) a jaký je případný počet let pojištění, který ještě musíte získat pro nárok na starobní důchod,“ lákala na webu Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jenže u Čechů novinka příliš pozitivních ohlasů nevyvolala. Spíš naopak.

"Jen tak pro srandu jsem se zkusila na to mrknout, ale nikam jsem se nedostala. Musíte se přihlásit přes nějaké elektronické účty (je jich tam víc na výběr) a stahovat nějaké blbosti apod. Fakt super,“ postěžovala si v komentářích pod článkem čtenářka TN.cz Hana. A nebyla zdaleka jediná.

Podle lidí je přihlašovací systém složitý, vadí jim i zadávání osobních údajů. Do aplikace je totiž možné přihlásit se pouze přes elektronickou identitu nebo datovou schránku. Poté se na obrazovce objeví základní informace, jako je rodné číslo nebo datum a místo narození. "Aplikace vám sebere akorát vaše data, tak to ani náhodou,“ měla jasno Simona.

Jenže Česká správa sociálního zabezpečení informace potřebuje, aby mohla správně vyhodnotit data konkrétních uživatelů. "Při výpočtu odhadované výše starobního důchodu jsou zohledněny výdělky a vyloučené dny dosažené pojištěncem k dnešnímu dni. Pokud bude prováděn tento výpočet v pozdějších letech, bude se odhadovaná výše starobního důchodu měnit s ohledem na informace o dalších faktorech ovlivňujících výši starobního důchodu, zejména o získaných výdělcích,“ vysvětlila ČSSZ.

Ačkoli jasně upozornila na to, že výpočet je pouze orientační a nezohledňuje ani vývoj průměrné mzdy, výši vyměřovacích základů pojištěnce nebo valorizaci důchodů do budoucna, někteří lidé mají k výsledkům výhrady.

"Pracuju od 22 let, ještě při VŠ a důchod za 15 let mi vyšel 14 200,“ zoufala si třeba Veronika. Oproti tomu Jan nechápal, proč stát takovou kalkulačku vůbec nechal vzniknout. "Na co je ta aplikace dobrá? Za pár let bude zase jiná důchodová kalkulačka, budou úplně jiné platy a ceny (platy menší, ceny vyšší),“ poznamenal.

