Lidé zuří! Pražáci mohou courat po celém městě, my nemůžeme ani pár kroků od domu

"Celá Praha je v rámci nových opatření obcí, okresem i krajem zároveň, takže za prací, na vycházku nebo zaběhat si můžete napříč městskými částmi bez nutnosti to dokládat," zveřejnil na svém Facebooku primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). Lidé z menších obcí tak pod tímto statusem začali zuřit. A nejenom ti. Možnost svobodně se pohybovat po celém území Prahy naštvalo i některé rodilé Pražáky, jako například Tomáše Lapčáka.



"Takže milion Pražáků si může dál dělat v podstatě co chce a nějaký chudák z Horní Dolní nemůže ani pár kroků od domu. Další důvod, proč nás bude zbytek republiky "milovat"," rozohnil se pod příspěvkem. S ním souhlasí i Lucie Braunová z Nýrska. "Fakt super. U nás nemůžeme jít na procházku z vesnice do vesnice, i když potkáme 1-2 lidi, zatímco v Praze to bude hlava na hlavě. Prostě protože katastr."



Lidé naštval hlavně fakt, že ačkoli je v Praze celkem 57 městských částí, které by mohly být brány jako samostatné obce, není to tak a Praha je jednou "velkou obcí". Lidé z jedné městské části si mohou jít zasportovat či na výlet i do té nejvzdálenější části Prahy, a to zcela legálně. Přitom z Újezdu nad Lesy, který leží ve východní části Prahy, je to přímou cestou přes 30 kilometrů do Ruzyně, ležící na západě. Někteří obyvatelé malých obcí si ovšem mohou jít zaběhat leda tak na pole za barákem.



Obyvatelé Prahy mají ke sportu či procházkám k dispozici necelých 500 km². Zatímco obyvatelé nejmenší obce v Česku – Závist (okres Blansko) – mají pouze 0,42 km². A to už je podstatně velký rozdíl. Jásat mohou ovšem i obyvatelé Brna. Od pondělí jsou sloučeny jako jeden okres Brno-město a Brno-venkov. Lidé z centra Brna si tak mohou jít například legálně nakoupit do oblíbeného obchodního centra, které leží právě v okrese Brno-venkov.



Vláda kvůli koronavirové pandemii od pondělí výrazně omezila na tři týdny pohyb osob. Například pro cesty do zaměstnání mimo okres je nyní potřeba potvrzení zaměstnavatele. Nákupy jsou možné pouze v rámci okresu. Nejvíce se nová opatření dotknou vycházek a sportu na čerstvém vzduchu, ti jsou nově povoleny jen v rámci obce, nikoli okresu.