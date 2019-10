Lidé zuří! V chráněné oblasti na Žďársku našli jed na hraboše

Rozsypané granule jedu na hlodavce, a to i mimo nory hrabošů - takový pohled se naskytl lidem ve Vlachovicích, které spadají pod chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Zabývá se tím už Inspekce životního prostředí, podle které její pracovníci prověřují obdobé případy téměř každý den.

Obyvatelé obce Vlachovice na procházce na konci minulého týdne čekala nepříjemná podívaná. Na kraji pole se nacházely igelitky a kbelíky s jedem na hlodavce Stutox II. Granule jedu byly rozmístěné nejen v norách hrabošů, pro které byly určené, povalovaly se ale i v jejich okolí.

Oblast přitom spadá pod chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Její pracovníci tak po upozornění okamžitě vyrazili na místo, aby případ prověřili. "Při šetření bylo nalezeno množství granulí jedu rozsypané i mimo nory hrabošů. Pole, na kterém byla aplikace provedena, se nachází ve III. zóně CHKO Žďárské vrchy," uvedla CHKO Žďárské vrchy na facebooku.

"Případ jsme v pátek předali k řešení České inspekci životního prostředí. Pokud na území CHKO zaznamenáte další případy, kdy dojde k aplikaci jedu mimo nory hrabošů, případ zdokumentujte a neprodleně se obraťte na správu CHKO, případně inspekci," vyzývá CHKO Žďárské vrchy veřejnost.

Starosta obce Vlachovice Jan Petr redakci TN.cz řekl, že vedení obce nemělo o aplikaci jedu ponětí. Dozvěděl se o tom až po upozornění obyvatel. Chemickou látku na místě měl rozmístit podnik Agro Měřín, se kterým inspekce životního prostředí (ČIŽP) zahájila řízení už dříve. "V pondělí 14. října bylo toto řízení rozšířeno i o bloky v CHKO Žďárské vrchy, kde podle jejich oznámení chtějí aplikovat," uvedla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

"Vydali jsme předběžné opatření = nic nekonat. Celou situaci monitorujeme a hlášenou aplikaci v CHKO v tuto chvíli řešíme. Aplikace biocidů v I. a II. zónách CHKO je zakázána zákonem," dodala Nastoupilová s tím, že Agro Měřín chtěl už dříve použít jed na hlodavce plošně. To bylo však ještě předtím, než začal platit zákaz.

"Inspekce jim ale plošnou aplikaci zakázala všude," tvrdí Nastoupilová. Kromě plošného použití jedu inspekce podniku Agro Měřín zakázala i aplikaci do nor na některých pozemcích v Mikulově na Břeclavsku. "Je to z důvodu výskytu chráněného druhu křečka," vysvětluje mluvčí ČIŽP. Redakce TN.cz oslovila Agro Měřín a požádala o vyjádření, odpověď ale zatím nedostala.

Inspektoři mají poslední dobou plné ruce práce. Pracovníci z oddělení ochrany přírody v Brně, Olomouci, Ostravě a Havlíčkově Brodě jsou podle Nastoupilové v terénu téměř denně. Prověřují místa, kde by se mohl nacházet jed, anebo případy úhynu zvířat, která ale neměla být otrávena.

Ministerstvo zemědělství s resortem životního prostředí se v srpnu shodly na zákazu plošné aplikace jedu Stutox II. Zemědělci ho sice mohou používat, musí ho ale aplikovat přímo do nor hrabošů. Toto pravidlo platí i pro III. zónu CHKO Žďárské vrchy. Zemědělci sice mohou v určitých případech získat výjimku, musí ale o ni nejprve zažádat místní orgány ochrany přírody.