Lidem je tak zle, že ani nevystoupí z auta. I to je realita odběrů vzorků

"Dohled u odběrového místa patří mezi každodenní povinnosti strážníků. Kdo by čekal, že je to jenom společenská záležitost, ten by se velice mýlil," uvozuje příspěvek na svém facebooku českolipská městská policie.

Nervozita prý není u odběrů vzorků na testování na covid-19 výjimečná a krizových situací vzniká spousta. A to už ve chvíli, kdy se lidé mají seřadit do fronty. "Ačkoliv je většina lidí ohleduplných, najdou se i takoví, kteří se považují za nejvíce nemocné a žádají přednostní péči," tvrdí strážníci.

Jsou ale i vypjatější momenty. "Přijedou nemocní, kterým je tak špatně, že nedokážou vystoupit z auta a stát jakoukoliv frontu, anebo zvrací či mají těžké průjmy. Strážník v takových případech upozorňuje zdravotníky na výjimečnou situaci, kterou je potřeba řešit," přibližují zkušenosti z terénu.

I v takovýchto situacích se ale prý najdou kverulanti. "Když se podaří vysvětlit čekajícím, že je i v jejich zájmu, aby byli nejdříve vyšetření nemocní, najde se nespokojenec, který vyřvává, že je to tam jako za komunismu, kdy se stály fronty na banány," uvedli městští policisté.

A jako správní kavalíři pomůžou i dámě v nesnázích. "Řešíme například i vyděšenou slečnu, která má starou žádanku, takže ji nemohou otestovat, ale už si vůbec neví rady, co dál, a bojí se zavolat tátovi, aby nedostala vynadáno od něj. Přitom děti a mladiství do 18 let by měli chodit na odběry v doprovodu rodičů právě kvůli takovým nečekaným situacím," přidávají radu severočeští strážníci.

